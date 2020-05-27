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tarihi ne zaman hangi gün kutlanacak? 2020 Kurban Bayramı ne zaman? İşleri ile Bayram günleri takvimi

İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden yayınlanan bayram günleri takvimi ile 2020 tarihi belli oldu. Ramazan Bayramı’nda evlerinden çıkamayan vatandaşlar Kurban Bayram’ında ise daha güzel hayaller kuruyor. Salgının giderek azalması ve normalleşme sürecine de girilmesi herkesin yüzünü güldürüyor. Kurban Bayramı ne zaman sorusunun cevabı ise merak konusu oldu. Diyanet’in bayram günleri takvimine göre Kurban Bayramı ne zaman ve hangi gün idrak edilecek? İşte Kurban Bayramı tarihi

Giriş Tarihi: 27.5.2020 10:14 Son Güncelleme: 27.5.2020 10:14 ABONE OL
Kurban Bayramı tarihi ne zaman hangi gün kutlanacak? 2020 Kurban Bayramı ne zaman? Diyanet İşleri ile Bayram günleri takvimi

Ramazan Bayramı'na kavuşmanın huzurunu yaşayan vatandaşların bir yanı ise buruk kaldı. Salgın nedeniyle evlerinden dışarıya çıkamayarak sevdiklerini ziyaret edemeyenler geleceğe ise umutla bakıyor. 2020 'nı sevdikleri ile birlikte hayal edenler bu özel günün tarihini de merak etmeye başladı. Kurban Bayramı ne zaman ve hangi gün sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan bayram günleri takvimi ile 2020 Kurban Bayramı tarihi belli oldu. Peki, Kurban Bayramı ne zaman?

2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

Ramazan Bayramı'nın gelmesi ile birlikte Kurban Bayramı tarihi de merak konusu oldu. Diyanet'in bayram günleri takvimine bu başlık altından bakarak bu tarihi öğrenebilirsiniz.

İşte detaylar;

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Kurban Bayramı tarihi ne zaman hangi gün kutlanacak? 2020 Kurban Bayramı ne zaman? Diyanet İşleri ile Bayram günleri takvimi
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