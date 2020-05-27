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Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, market karantinaya alındı

'te kent merkezinde bulunan bir marketin çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti. Çalışanlarının bir kısmında da tespit edilen market, valilik tarafından 7 gün süreyle karantina uygulamasına alındı. Siirt Valiliği tarafından yapılan açıklamada vatandaşları korumak amacıyla bahsi geçen market için karantina uygulanmasına karar verildiği ifade edildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.5.2020 16:04 Son Güncelleme: 27.5.2020 16:10 ABONE OL
Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, market karantinaya alındı

Siirt merkez Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir marketin çalışanı olan Abdulbari Yolbaş'ta koronavirüs tespit edildi. Yoğun bakımda tedavi gören Yolbaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Market çalışanlarının bir kısmında da koronavirüs tespit edilmesi üzerine valilik markete 7 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Valilikten yapılan açıklamada, "Covid -19 salgınından tüm vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla Siirt merkez Bahçelievler Mahallesi Musa Atik Caddesi'nde hizmet veren 'Murat Market' adlı işletmenin çalışanlarının bir kısmında Covid -19 virüsünün tespit edilmesi ve müşteri sirkülasyonun yoğun olması nedeniyle 24 Mayıs 2020 tarihi itibariyle 7 gün karantina uygulanmasına, bu sürede elektrik, su ve doğal gaz arızası gibi mücbir durumlara müdahale etmek ve dezenfeksiyon işlemleri için asgari sayıda personelin markete girişine izin verilmesine, kolluk ve sağlık ekiplerince kontrol altında tutulmasına karar verilmiştir" denildi.

Marketin diğer çalışanlarının Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam ederken, Yolbaş'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından özel kıyafet giyen görevliler tarafından Şeyh Musa Aile Mezarlığı'na defnedildi.

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Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, market karantinaya alındı
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