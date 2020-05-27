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: adım adım ortaya çıkıyor! Normalleşme takvimi ile tarihler nasıl olacak? İşte detaylar…

Corona virüs salgınında son dönemde, vaka sayısında ciddi azalmalar yaşanmaya devam ederken, iyileşen hasta sayısı ise her geçen gün artıyor. Gündelik hayatta normalleşme adımlarının atıldığı şu günlerde, diğer aşamalara yönelik bilgiler merak ediliyor. Normalleşme sürecinde ilk olarak, kuaförler, berberler ve AVM'ler belli şartlar doğrultusunda sosyal mesafe ve maske takılması zorunlu kılınarak kontrollü şekilde açıldı. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında "Bayramdan sonra daha özgürüz" şeklinde açıklama yapmış ve müjdeli haberi vatandaşlara duyurmuştu. Koca, dün gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise, özlenen hayata kademeli olarak dönüldüğünün altını çizdi. Vaka sayısının 500'ün altına düşmesi ile birlikte kademe kademe devreye sokulacak olan yeni serbestlik kararları merak edilmeye başlandı. nasıl olacak? Normalleşme takvimi ile alınacak yeni kararlar neler? İşte normalleşme tarihleri ile detayları...

Giriş Tarihi: 27.5.2020 08:21 ABONE OL
Normalleşme planı SON DAKİKA: Normalleşme süreci adım adım ortaya çıkıyor! Normalleşme takvimi ile tarihler nasıl olacak? İşte detaylar…

Türkiye'de corona virüs salgını ile mücadele devam ederken, normalleşme adımları da atılmaya devam ediyor. Özellikle son dönemde ölü ve vaka sayısında gözle görülür bir düşüş yaşanması umut vermeye devam ederken, iyileşen hasta sayısı ise her geçen gün artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından "Bayramdan sonra daha özgürüz" açıklamasında bulunmuştu. Koca, dün gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise, özlenen hayata kademeli olarak dönüldüğünün altını çizdi. Vaka sayısının 500'ün altına düşmesi ile birlikte kademe kademe devreye sokulacak olan yeni serbestlik kararları merak edilmeye başlandı. nasıl olacak? Normalleşme takvimi ile alınacak yeni kararlar neler? İşte normalleşme tarihleri ile detayları...

NORMALLEŞME TAKVİMİ 2020 - NORMALLEŞME SÜRECİ NASIL OLACAK?

4 aşamalı şu şekilde:

- Birinci aşama 11 Mayıs 2020'de başlıyor.

- İkinci aşama 27 Mayıs-31 Ağustos 2020,

- Üçüncü aşama 1 Eylül-31 Aralık 2020,

- Dördüncü aşama ise aşının bulunmasının beklendiği 1 Ocak ve sonrası olarak planlandı.

İşte normalleşme tarihlerine ve sürecine ilişkin son dakika detayları...

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Normalleşme planı SON DAKİKA: Normalleşme süreci adım adım ortaya çıkıyor! Normalleşme takvimi ile tarihler nasıl olacak? İşte detaylar…
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