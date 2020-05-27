Oto faresi suç makinası çıktı

21 yaşındaki Mehmet Ş., iddiaya göre hazırladığı sahte plakalı araçla, İstanbul genelindeki lüks araçların teyp düzeneklerini çalışıyordu. Aylarca yirmiden fazla araca zarar veren Ş. dün yakayı ele verdi.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

İstanbul Eyüp'te ikamet eden Ş.'nin kimliği tespit edilince genç adam, gözaltına alındı. Araç sahiplerinin şikayetçi olduğu 24 dosyada şüpheli olan Mehmet Ş.'nin ifadesine başvuruldu. Mehmet Ş., 'İstanbul'u bilmiyorum. Ahmet A. isimli şahıs beni yönlendiriyordu. Oraya git buraya git diye söylüyordu' diye konuştu. Genç adam, kendisine istinat edilen suçlar hariç işlediği başka suçları da anlattı.

TUTUKLANDI

Genç adam, şüpheli bulunduğu 24 dosyanın 13'ünde hırsızlığın teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle serbest bırakılırken, 10 dosyada suçu işlediği gerekçesiyle tutuklanırken 1 dosyadan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mehmet Ş. hakkındaki soruşturma sürüyor.