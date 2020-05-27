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Şüphelinin iç çamaşırından uyuşturucu çıktı!

'nın Gemlik ilçesinde dün sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, şüphe üzerine bir otomobil emniyet güçlerince takibe aldı. Otomobilden izin belgesi bulunmayan 3 kişi çıktı. Şahısların üzeri aranırken bir kısmı iç çamaşırına saklanmış olmak üzere 40 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.5.2020 14:22 Son Güncelleme: 27.5.2020 14:25 ABONE OL
Şüphelinin iç çamaşırından uyuşturucu çıktı!

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan otomobildeki 3 kişiden R.H.'nin iç çamaşırına sakladığı uyuşturucu bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

40 GRAM UYUŞTURUCU BULUNDU

Gemlik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, sokak kısıtlaması devam ederken, dün Gemlik çevre yolunda, şüphe üzerine otomobili takibe aldı. Aracın durdurulmasının içindeki 3 kişinin izin belgesinin olmadığı belirlendi. R.H., R.Ö. ve İ.T.'ye kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 9 bin 450 TL para cezası kesildi. Şüphelilerin üzerlerinde ve otomobilde yapılan aramalarda ise 40 gram satışa hazır metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucunun bir kısmının, R.H.'nin iç çamaşırında bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınıp, işlemleri sonrası Gemlik Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Şüphelinin iç çamaşırından uyuşturucu çıktı!
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