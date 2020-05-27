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, kafeler, lokantalar ve oteller ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? 2020 Restoranların, kafelerin ve otellerin açılış tarihi belli oldu!

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında birinci dönem sona ererken, ikinci dönemde gündelik hayatta normalleşme adımları atılmaya devam ediliyor. Bu noktada, kafeler, oteller ve ne zaman açılacak, sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Bilindiği üzere, virüsün ülkemizde etkilerini arttırması ile birlikte kafeler, restoranlar, lokantalar ve otellerin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmuştu. Normalleşme takvimi netlik kazanırken otellerin, restoranların, kafelerin ve lokantaların açılma tarihi de belli oldu. Peki, 2020 lokantalar, restoranlar, kafeler ve oteller ne zaman açılacak? İşte, son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 27.5.2020 08:46 ABONE OL
Restoranlar, kafeler, lokantalar ve oteller ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? 2020 Restoranların, kafelerin ve otellerin açılış tarihi belli oldu!

Türkiye'de corona virüs salgını etkilerini göstermeye devam ederken, vaka ve ölü sayısındaki düşüş sürüyor. Bu noktada virüs ile mücadelede birinci dönem sona ererken, gündelik hayatta normalleşme adımları atılıyor. Bilindiği üzere, virüsün ülkemizde etkilerini arttırması ile birlikte kafeler, , lokantalar ve otellerin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmuştu. İçişleri Bakanlığı tarafından restoranların masa servisi hizmeti yasaklanmış; sadece gel al ve paket servis yapmalarına izin verilmişti.

KAFELER, RESTORANLAR, LOKANTALAR VE OTELLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Küresel salgın Kovid-19'un Türkiye'de görülmesinin ardından kapanan otel ve restoranlar yeni sezon için açılışa hazırlanıyor. Yeni normale geçiş için her sektöre özel hijyen standartlarını belirlemek için çalışan hükümet, yeme-içme ve konaklama sektörü için de özel bir genelge hazırladı. Peki, restoranlar, oteller, lokantalar ve kafeler ne zaman açılacak?

İşte, restoranların, kafeler, lokantalar ve otellerin açılma tarihi;

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Restoranlar, kafeler, lokantalar ve oteller ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? 2020 Restoranların, kafelerin ve otellerin açılış tarihi belli oldu!
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