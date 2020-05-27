Şans Topu çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? MPİ ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı 6 Mayıs

Şans oyunu severlerin en çok tercih ettiği oyunlardan bir tanesi de Şans Topu oluyor. Her hafta Çarşamba günü yapılan çekilişte 5+1 bilen kişi veya kişiler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Geçtiğimiz hafta büyük ikramiyeyi 1 kişi bilmiş ve büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Durum böyle olunca bu haftaki çekilişe de rağbet artmıştı. Peki, Şans Topu çekiliş sonuçları saat kaçta gerçekleştirilecek? MPİ ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı burada olacak!

ŞANS TOPU SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba günü olduğu gibi bu hafta da MPİ tarafından noter huzurunda 21.15'de gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklandıktan sonra bilet sorgulama işlemini aşağıdan yapabilirsiniz…