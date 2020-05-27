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sonuçları 27 Mayıs saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama

İdaresi'nin bu akşam gerçekleştireceği çekilişle birlikte çekiliş sonuçları açıklanacak. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleşen çekilişte 6 bilen sadece kişi olmamış ve büyük ikramiye devir etmişti Peki, 27 Mayıs Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto sonuçları 27 Mayıs 2020 MPİ bilet sorgulama işlemlerinizi, sonuçlar açıklandıktan sonra haberimizin içerisinde yer alan MPİ bilet sorgulama ekranından yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 27.5.2020 10:25 ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları 27 Mayıs saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama

Sayısal Loto sonuçları hakkında araştırmalarını sürdüren milyonlarca vatandaş için heyecanlı ve umutlu bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleşen çekilişte 6 bilen kişi olmuş ve büyük ikramiye devir etmişt. Bunun ardından da Sayısal Loto biletlerine olan ilgi daha da arttı.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 27 MAYIS SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

Sayısal Loto çekilişi, 27 Mayıs 2020 Çarşamba günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.

MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI VE KAZANAN NUMARALAR İÇİN TIKLAYINIZ

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

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Sayısal Loto sonuçları 27 Mayıs saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama
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