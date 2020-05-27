SON DAKİKA - 30-31 Mayıs hafta sonu bayramdan sonra sokağa çıkma yasağı kısıtlaması olacak mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Corona virüsü salgını nedeniyle ülkemizin 81 ilinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Toplamda 4 gün sürecek olan yasak ile birlikte aynı zamanda bugün kısıtlamanın da son günü olarak biliniyor. Hafta sonlarını kapsayacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasının yapılmasından dolayı vatandaşlar bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı, 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusuna yanıt aramaya başladılar. Buna göre; sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 30-31 Mayıs hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte son dakika haberinin detayları!

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? 30-31 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 30-31 Mayıs hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin bu tarz soruların yanıtlarına ulaşmak istiyor. Ramazan Bayramı'nın ve yasağın son günü olması ile birlikte bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Son dakika açıklaması geldi mi?

İşte yanıtı!