SON DAKİKA: Askerlik yerleri belli oluyor! Nisan, Mayıs, Haziran 2020 celp dönemleri bedelli askerlik, er ve yedek subay askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? E-devlet celp bilgileri sorgulama

Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen Nisan celbi ile Mayıs ve Haziran 2020 celp dönemleri askerlik yükümlülerinin celp ve sevk bilgilerini içeren askerlik yerleri bugün açıklanacak. Vatani görevini yerine getirmek üzere yoklama vb. işlemlerini gerçekleştirip askerlik başvurusunda bulunan yükümlülerin askerlik yerleri bugün Milli Savunma Bakanlığından gelecek son dakika açıklaması ile belli olacak. Salgın sebebiyle uzun süredir netlik kazanması beklenen "Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusunun bugün yapılacak açıklama ile cevap bulması beklenirken askerlik adayları tarafından yanıtı araştırılan bir başka soru ise "E-devlet askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır?" Haberimizin detaylarından askerlik yerleri ne zaman belli oluyor sorusuna yanıt bulabilir, e-devlet askerlik yerleri sorgulama işlemi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. İşte konuyla ilgili son dakika haberinin ayrıntıları…

ER VE ERBAŞ, BEDELLİ ASKERLİK, YEDEK SUBAY ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? MSB DUYURDU!

MSB'den yapılan duyuruda yer alan bilgilere göre Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 sevk ve celp dönemlerine ilişkin sınıflandırma sonuçları, yani askerlik yerleri 28 Mayıs 2020 günü e-devlet üzerinden açıklanacak.

İşte Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü asal.msb. gov.tr'den gelen askerlik yerleri, celp ve sevk tarihlerine ilişkin detaylar...