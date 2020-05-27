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Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Askerlik yerleri belli oluyor! Nisan, Mayıs, Haziran 2020 celp dönemleri bedelli askerlik, er ve yedek subay askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? E-devlet celp bilgileri sorgulama

SON DAKİKA: belli oluyor! Nisan, Mayıs, Haziran 2020 celp dönemleri bedelli askerlik, er ve yedek subay askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? celp bilgileri sorgulama

Uzun süredir merakla beklenen ile ilgili açıklama için gözler, Milli Savunma Bakanlığı tarafından bugün son dakika duyurusuna çevrilmiş durumda. MSB Askeralma Genel Müdürlüğü’nün resmi açıklama ve duyurulara yer verdiği asal.msb.gov.tr adresi üzerinden Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 celp ve sevk dönemlerinde sevke tabi askerlik yükümlülerinin seçim ve sınıflandırma sonuçlarını içeren askerlik yerleri paylaşılacak. Yükümlüler, bilgileri için sonuç sorgulama işlemi yaparak askerlik yerleri bilgisine ulaşabilecek. Söz konusu duyuruda Haziran 2020’de silah altına alınacak 1’nci ve 2’nci grup er ve erbaşlar, Haziran 2020 grubu bedelli askerlik yükümlüleri, ertelenen Nisan 2020 grubu bedelli askerlik yükümlüleri ve yedek subay askerlik yerleri kamuoyu ile paylaşılacak. Nisan, Mayıs, Haziran 2020 celp dönemleri askerlik yerleri ne zaman, bugün saat kaçta açıklanacak? E-devlet ile askerlik yerleri sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte konuyla ilgili merak edilen soruların cevaplarını içeren son dakika haberi…

Giriş Tarihi: 28.5.2020 07:01 ABONE OL
SON DAKİKA: Askerlik yerleri belli oluyor! Nisan, Mayıs, Haziran 2020 celp dönemleri bedelli askerlik, er ve yedek subay askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? E-devlet celp bilgileri sorgulama

Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen Nisan celbi ile Mayıs ve Haziran 2020 celp dönemleri askerlik yükümlülerinin celp ve sevk bilgilerini içeren bugün açıklanacak. Vatani görevini yerine getirmek üzere yoklama vb. işlemlerini gerçekleştirip askerlik başvurusunda bulunan yükümlülerin askerlik yerleri bugün Milli Savunma Bakanlığından gelecek son dakika açıklaması ile belli olacak. Salgın sebebiyle uzun süredir netlik kazanması beklenen "Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusunun bugün yapılacak açıklama ile cevap bulması beklenirken askerlik adayları tarafından yanıtı araştırılan bir başka soru ise " askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır?" Haberimizin detaylarından askerlik yerleri ne zaman belli oluyor sorusuna yanıt bulabilir, e-devlet askerlik yerleri sorgulama işlemi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. İşte konuyla ilgili son dakika haberinin ayrıntıları…

ER VE ERBAŞ, BEDELLİ ASKERLİK, YEDEK SUBAY ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? MSB DUYURDU!

MSB'den yapılan duyuruda yer alan bilgilere göre Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 sevk ve celp dönemlerine ilişkin sınıflandırma sonuçları, yani askerlik yerleri 28 Mayıs 2020 günü e-devlet üzerinden açıklanacak.

İşte Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü asal.msb. gov.tr'den gelen askerlik yerleri, celp ve sevk tarihlerine ilişkin detaylar...

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SON DAKİKA: Askerlik yerleri belli oluyor! Nisan, Mayıs, Haziran 2020 celp dönemleri bedelli askerlik, er ve yedek subay askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? E-devlet celp bilgileri sorgulama
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