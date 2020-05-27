SON DAKİKA HABER: 0-14 yaş sokağa çıkma izni ve 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkacak? 0-14 yaş ve 15-20 yaş izni ne zaman başlıyor, hangi gün kullanılacak?

Türkiye'de corona virüs salgını ile mücadele kapsamında pek çok yaş grubu için sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Virüsle mücadelede birinci dönemin tamamlanması ile birlikte normalleşme adımları atılmaya başlandı. Bu noktada bir süredir, evlerinden çıkamayan 0-14 yaş grubu, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar, '65 yaş üstü yaşlılar, 15-20 yaş gençler ve 0-14 yaş çocuklar ne zaman, hangi gün ve saat kaçta sokağa çıkabilecek?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Ramazan Bayramı'nın sonrasında sokağa çıkma izni günleri ve saatlerinin ne zaman olacağı da merak ediliyor. Bu hafta yapılacak olan Kabine Toplantısı'nın ardından 65 yaş üstü, 15-20 yaş grubu gençler ve 0-14 yaş çocukların dışarı çıkabileceği günler ve saatler duyurulacak. Peki, 0-14 yaş çocuklar ne zaman, yarın sokağa çıkabilecek mi? 20 yaş altı sokağa çıkma izni hangi gün, saat kaçta? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? İşte, son dakika haberinin ayrıntıları…

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta dijital kabineye sekizinci kez başkanlık etti. Kabinede ağırlıklı olarak koronavirüsle mücadele tedbirleri ve normalleşme takvimi ele alındı. Toplantıda 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının kaldırılması ile ilgili açıklama yapılmadı.

15-20 YAŞ GENÇLER VE 0-14 ÇOCUKLAR NE ZAMAN, HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA SOKAĞA ÇIKABİLECEK?

Yeni haftada yaşlıların, gençlerin ve çocukların ne zaman, hangi gün ve saat kaçta dışarı çıkabileceği merak ediliyor. Bu noktada, '0 14 yaş çocuklar ne zaman, yarın sokağa çıkabilecek mi?' sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Öte yandan, 20 yaş altı sokağa çıkma izni de gençler tarafından sorgulanıyor. Bilindiği gibi, devletin belirlediği saatler arasında sokağa çıkılması gerekiyor. Bu saat ve günlerin dışında, sokağa çıkma yasağı izni olmayanlara cezai yaptırım uygulanıyor. Peki, bu hafta 20 yaş altı gençler ve çocuklar ne zaman, hangi gün ve saat kaçta sokağa çıkabilecek?

İşte, merak edilenler...