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Son Dakika Haberi | 30-31 Mayıs'ta olacak olacak mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde olacak?

Corona virüs pandemisi sürecinde alınan tedbirler dahilinde pek çok ilimizde uygulaması geçtiğimiz hafta sonu da devam etti. Yeni haftaya girmemizle birlikte konu hakkında son dakika haberleri de araştırılmaya başlandı. Daha önce 30 büyükşehir ve olmak üzere 31 ilde uygulanan bu sokağa çıkma kısıtlaması, virüsle mücadelede ortaya çıkan olumlu tablo nedeniyle, aralarında , ve ’in de olduğu 15 şehrimize düşmüştü. Sağlık Bakanı Koca’nın dün akşam sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrasında özellikle büyükşehirlerde yaşyan vatandaşlar, ‘Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 30-31 Mayıs hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde olacak?’ soruları aratılmaya başlandı. Konuyla ilgili son dakika gelişmeleri haberimizin içerisinde yer almaktadır…

Giriş Tarihi: 27.5.2020 21:34 ABONE OL
Son Dakika Haberi | 30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak olacak mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde olacak?

Corona virüsü vaka sayısı artışı ciddi bir düşüş gösteriyor. 5 bin pik noktasına Nisan ayında ulaşan vaka sayıları geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nın ardından binin altına düşmüş durumda bulunuyor. Bu noktada, virüs ile mücadele kapsamında bazı illerimizde geçtiğimiz hafta sonu da sokağa çıkma yasağının devam etmesi, bu illerde yaşayan vatandaşların konuyla ilgili araştırmalar yapmasına neden oluyor. Pandeminin erken dönemlerinde 30 büyükşehir ve illerimizde uygulanan bu kısıtlama, vaka sayısı artış hızının azalması ve bulaşıcılığın kayda değer biçimde düşmesi, aralarında , ve 'in de olduğu 15 şehrimize düşmüştü. Çalışan ve özellikle 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta yaşayan vatandaşlar bu hafta sonu uygulaması olacak mı sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, normalleşme planına göre son durum ne? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? 30-31 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 30-31 Mayıs hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

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Son Dakika Haberi | 30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak olacak mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde olacak?
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