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Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA HABERİ: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde olacak?

HABERİ: Bu hafta sonu olacak mı? , hangi illerde olacak?

Corona virüs salgını tedbirleri kapsamında pek çok ilimizde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ederken, hafta sonuna yaklaşmamız ile birlikte konuyla ilgili haberleri de aratılmaya başlandı. Daha önce 30 büyükşehir ve Zonguldak illerimizde uygulanan bu kısıtlama, virüsle mücadelede yaşanan pozitif süreç nedeniyle, aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir’in de olduğu 15 şehrimize düşmüştü. Bakan Koca’nın dün akşam sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrasında vatandaşlar, ‘Bu hafta sonu olacak mı? 30-31 Mayıs hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde olacak?’ soruları aratılmaya başlandı. Konuyla ilgili son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinde yer verdik…

Giriş Tarihi: 27.5.2020 07:18 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde olacak?

Corona virüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini gösterirken, salgın ile mücadelede ilk günden bu yana büyük yol katedildi. 4 binlere kadar çıkan vaka sayıları geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nın ardından binin altına düşmüş durumda bulunuyor. Bu noktada, virüs ile mücadele kapsamında bazı illerimizde sokağa çıkma yasağının devam etmesi vatandaşların konuyla ilgili araştırmalar yapmasına neden oluyor. Daha önce 30 büyükşehir ve Zonguldak illerimizde uygulanan bu kısıtlama, virüsle mücadelede yaşanan pozitif süreç nedeniyle, aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de olduğu 15 şehrimize düşmüştü. Çalışan ve özellikle 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta yaşayan vatandaşlar bu hafta sonu uygulaması olacak mı sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, normalleşme planına göre son durum ne? İşte haberinin ayrıntıları…

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? 30-31 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 30-31 Mayıs hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

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SON DAKİKA HABERİ: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde olacak?
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