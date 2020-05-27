SON DAKİKA HABERİ - İstanbul giriş çıkışlar hangi tarihte açılacak, belli oldu mu? İstanbul seyahat yasağı ne zaman kalkıyor?

İstanbul seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Sorusu milyonlarca İstanbullunun bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde gelen son dakika açıklamasıyla beraber 15 ilimizde bulunan kısıtlamanın kaldırılması sonrası özellikle de büyükşehir statüsüne sahip olan ve yasağa tabi tutulan illerle ilgili araştırmalar da hız kazandı. Bayram sonrası normalleşme sürecinin adım adım işleyeceği bilinirken öte yandan vatandaşlar seyahat yasakları üzerinde yapılacak olan değişiklikleri yakından takip ediyor. Buna göre; İstanbul'da seyahat yasağı ne zaman kalkacak? İstanbul giriş çıkışlar hangi tarihte açılacak, belli oldu mu? İşte konuya dair tüm detaylar…

İSTANBUL SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK, GİRİŞ ÇIKIŞLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Geçtiğimiz günlerde gelen son dakika açıklaması ile 15 ilimizde daha kısıtlamanın kaldırıldığı açıklaması yapılmıştı. Bu açıklama ile beraber; şehirlerarası yolculuk yasağı ne zaman bitecek? Merak edilmeye başlandı. Özellikle de milyonlarca İstanbullu bu sorunun yanıtını merak ediyor…

İşte konuya dair detaylar ve tüm gelişmeler…