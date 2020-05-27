Son Dakika Haberleri | 30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacakSon Dakika Haberleri | 30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı, hangi illerde olacak? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? mı, hangi illerde olacak? Bu hafta sonu sokağa çıkma

Corona virüsü vaka sayısı artışı ciddi bir düşüş gösteriyor. 5 bin pik noktasına Nisan ayında ulaşan vaka sayıları geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nın ardından binin altına düşmüş durumda bulunuyor. Bu noktada, virüs ile mücadele kapsamında bazı illerimizde geçtiğimiz hafta sonu da sokağa çıkma yasağının devam etmesi, bu illerde yaşayan vatandaşların konuyla ilgili araştırmalar yapmasına neden oluyor. Pandeminin erken dönemlerinde 30 büyükşehir ve Zonguldak illerimizde uygulanan bu kısıtlama, vaka sayısı artış hızının azalması ve bulaşıcılığın kayda değer biçimde düşmesi, aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de olduğu 15 şehrimize düşmüştü. Çalışan ve özellikle 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta yaşayan vatandaşlar bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması olacak mı sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, normalleşme planına göre son durum ne? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? 30-31 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 30-31 Mayıs hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?