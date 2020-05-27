SON DAKİKA - Normalleşme süreci 2.aşama 27 Mayıs bugün başlıyor! 2020 Normalleşme takvimi ile tarihleri neler, süreç nasıl olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından "Bayramdan sonra daha özgürüz" müjdesini vermişti. 11 Mayıs tarihinde başlayan normalleşme süreci kademeli olarak yapılıyor ve bugün 27 Mayıs tarihinde ikinci aşamaya geçilecek. Hal böyle olunca ikinci aşamada neler olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde normalleşme takvimi 2020 de açıklanmıştı. Buna göre; normalleşme tarihleri neler? İşte sürece ilişkin son dakika detayları...
4 aşamalı normalleşme planı şu şekilde:
İşte normalleşme tarihlerine ve sürecine ilişkin son dakika detayları...