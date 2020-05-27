Spor salonları ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? Normalleşme adımları sonrasında Haziran’da spor salonları açılıyor mu?

Spor salonları ne zaman açılacak? Ülkemizde corona virüsü tedbirleri kapsamında spor salonları kapatılmıştı. Mart ayından itibaren faaliyetlerini durduran fitness, pilates, zumba gibi spor salonlarının açılış tarihi ise her geçen gün merak ediliyor. 11 Mayıs tarihinde başlayan normalleşme adımlarıyla birlikte AVM, kuaför ve berberler kademeli olarak açılmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında kapalı olan spor salonlarının ve fitness merkezlerinin açılacağı tarih, bu yerlerde üyeliği olan binlerce vatandaş tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki Spor salonları ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? Normalleşme adımları sonrasında spor salonları açılıyor mu?

SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Yeni tip coronavirüsüyle mücadele kapsamında spor salonları geçici süreliğine faaliyetlerini durdurmuştu. Sosyal hayatta normalleşmenin yavaş yavaş başlaması ile beraber, '' Spor salonları ne zaman açılacak, spor salonları açılış tarihi belli oldu mu?'' sorularına yanıt aranmaya başlandı. Sabah Gazetesi'nden Betül Usta'nın haberine göre sosyal hayatta normalleşme takvimi belli olurken hamam, havuz, kaplıca gibi yerlerin açılacağı tarih de netlik kazandı. Peki, 2020 spor salonları ne zaman açılacak? İşte tüm bilgiler…