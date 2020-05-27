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açıklaması geldi: Yurt içi ve uçuşlar ne zaman başlıyor? İç ve dış hatlar ile beraber uçak seferleri ne zaman açılacak?

tarafından geçtiğimiz gün gelen açıklaması ile beraber belirli nedenlerden dolayı ülke dışına veya şehir dışına çıkması gereken vatandaşlar ve yurt içi uçuşlar ne zaman başlıyor, iç ve dış hatlar ne zaman açılacak? Şeklindeki sorularına internet aracılığı ile yanıt arıyor. Salgınla mücadele kapsamında alınana seyahat yasağı kararı ile ilk süreçte 20 Mayıs tarihinde başlaması planlanan seferlerin yapılan son açıklamaya göre daha ileri bir tarihe atıldığı duyurulmuş oldu. Bu durum sonrası ise konuya dair araştırmalar hız kazandı. Normalleşme planı çerçevesinde birçok konuda kontrollü esnetilmeye gidilirken seyahat yasakları da adım adım kaldırılmaya devam ediyor. Buna göre; yurt dışı ve yurt içi uçuşlar ne zaman başlayacak? İç ve dış hatlar ne zaman açılıyor? İşte Türk Hava Yolları tarafından gelen son dakika açıklamasının detayları…

Giriş Tarihi: 27.5.2020 09:10 Son Güncelleme: 27.5.2020 09:11 ABONE OL
Son dakika açıklaması geldi: THY Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlıyor? İç ve dış hatlar ile beraber uçak seferleri ne zaman açılacak?

Salgının ilk günlerinden itibaren ve diğer birçok hava yolu şirketinin açıklamasıyla beraber yurt içi ve uçuşlarda seyahat yasağı uygulamasının başlatıldığı haberi olarak duyurulmuştu. Bu kapsamda ülkemizde vaka sayısında yaşanan durgunluk hali ve dolayısıyla normalleşme sürecinin adım adım işlemesiyle beraber özellikle seyahat yasağında adım adım esnetilmeye gidiliyor. yaptığı ilk açıklamada seferlerini 20 Mayıs tarihinde başlatmayı planlasa da salgın halinin devam ettiği gerekçesiyle bu tedbirin sürecini bir süre daha uzattığını kamuoyuna duyurdu. Buna göre; Türk Hava Yolları yurt içi ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlıyor? İç ve dış hatlar ile beraber yurt dışı ve yurt içi seferler ne zaman açılacak? İşte konuya dair gelen son dakika açıklamasının detayları ve işaret edilen o tarih.

YURT İÇİ VE YURT DIŞI UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? İÇ VE DIŞ HATLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

THY tarafından gelen ilk açıklamada 20 Mayıs tarihinde yurt içi ve yurt dışı uçuşların başlatılacağı bildirilmişti. Ancak geçtiğimiz gün yapılan yeni açıklamada planlanan tarihin ertelendiği bildirildi. Bununla beraber belirli nedenlerden dolayı seyahat etmesi geren vatandaşlar iç ve dış hatlar ne zaman açılacak, uçak seferleri ne zaman başlıyor? Sorularına güncel yanıtı arıyor.

İşte o açıklama ve işaret edilen o tarih…

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Son dakika açıklaması geldi: THY Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlıyor? İç ve dış hatlar ile beraber uçak seferleri ne zaman açılacak?
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