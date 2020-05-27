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Haberler Yaşam Haberleri TOKİ Şanlıurfa Karaköprü-Maşuk ve Van kura çekilişi sonuçları: 27 Mayıs 2020 TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? | CANLI YAYIN

Karaköprü-Maşuk ve Van kura çekilişi sonuçları: 2020 TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? | CANLI YAYIN

Bugün gerçekleşecek olan Karaköprü Maşuk kura sonuçları başvuruda bulunan binlerce vatandaşın bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. Binlerce konut; uygun fiyata ve taksit imkanıyla sahiplerini bulurken öte yandan koronavirüs nedeniyle kuralar seyircisiz noter huzurunda yapılıyor. Binlerce vatandaş heyecanla açıklanacak sonuçları beklerken öte yandan çekiliş canlı yayın halinde Twitter, Facebook, YouTube ve Instagram hesapları üzerinden vatandaşlar ile naklen yayınlanıyor. Bununla beraber çekiliş sona erdikten sonra ev çıkan isimler liste halinde vatandaşlarla paylaşılıyor. Buna göre; ve Van TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ kura sonuçları sorgulama ve isim listesi haberimizde!

Giriş Tarihi: 27.5.2020 12:13 ABONE OL
TOKİ Şanlıurfa Karaköprü-Maşuk ve Van kura çekilişi sonuçları: 27 Mayıs 2020 TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? | CANLI YAYIN

Milyonlarca ailenin hayalleri arasında ev sahibi olmak vardır, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 100 bin sosyal konut projesi ile binlerce ailenin bu hayalleri gerçek oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük desteğiyle başlatılan TOKİ sosyal konut projesi bugün ve Van illeri için gerçekleşiyor. Daha önce İzmir, Kayseri gibi şehirlerde konutlar için kura çekimi yapıldı. Bilindiği üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı konut kura çekiliş işlemleri koronavirüs önlemleri kapsamında katılımcı olmadan gerçekleştiriliyor. Bugün sonuçları öğrenmek isteyen binlerce vatandaş merak içerisinde bekliyor. Buna göre; TOKİ Şanlıurfa ve Van kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Şanlıurfa (Karaköprü Maşuk) ve Van kura çekimi canlı yayın izle!

TOKİ ŞANLIURFA VE VAN KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

TOKİ Van ve Şanlıurfa kura çekimi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çarşamba günü yapılacak olan çekiliş sonuçlarına ilgi sürüyor. Haberimizin içerisinden TOKİ kura çekimi canlı izleme linkine ulaşabilirsiniz...

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TOKİ Şanlıurfa Karaköprü-Maşuk ve Van kura çekilişi sonuçları: 27 Mayıs 2020 TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? | CANLI YAYIN
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