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Uğur böceği zannedilen canlı, zehirli örümcek çıktı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan ve ilk başta uğur böceği sanılan canlının aslında saldırgan ve çok zehirli bir tür olan olduğu ortaya çıktı. Yaptığı araştırmayla gerçeği öğrenen ve şaşkına dönen Bilecik Yaban Hayatı ve Ekoturizm Üyesi Ahmet Taşçı, yaptığı açıklamada "İlk başta ben de uğur böceği sandım. İnternette araştırma yaparak, bunun Esus Cinnaberinus türünden olan halk arasında uğur böceği örümceği öğrendim. İlk defa böyle bir örümcekle karşılaştım" dedi

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.5.2020 10:45 Son Güncelleme: 27.5.2020 11:06 ABONE OL
Uğur böceği zannedilen canlı, zehirli örümcek çıktı

Boyutları küçük olmasına rağmen çok zehirli olduğu belirtilen uğur böceği örümceği, görüldüğü Bilecik'in Osmaneli ilçesinde doğaseverleri şaşırttı.
Bilecik Yaban Hayatı ve Ekoturizm üyelerinin görüntülediği uğur böceği örümceği Türkiye'de genellikle Güneydoğu, Doğu Anadolu, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yaşıyor. Üzerinde uğur böceği desenleri bulunduğu için halk arasında uğurböceği örümceği olarak adlandırılan dünyada tehlikeli olarak kabul edilen türler arasında yer alıyor.



"İLK DEFA BÖYLE BİR ÖRÜMCEKLE KARŞILAŞTIM"

Bilecik Yaban Hayatı ve Ekoturizm Üyesi Ahmet Taşçı, tarafından Bilecik'in Osmaneli ilçesinde görüntülenen uğur böceği örümceğinin dünyada zehirli örümcek türlüleri arasında yer aldığını belirtti. Taşçı "İlk gördüğümde ben de uğur böceği zannettim. Sonra detaylı inceleyince örümcek olduğunu gördüm. Sonra internette araştırma yaparak, bunun Esus Cinnaberinus türünden olan halk arasında uğur böceği örümceği öğrendim. Sonrasında fotoğrafladıktan sonra örümcek yoluna devam etti. İlk defa böyle bir örümcekle karşılaştım" dedi.

BÖCEKLERLE BESLENİYOR

Öte yandan uğur böceği örümcekleri böceklerle beslenirken, genelde yırtıcı ve saldırgan özellikleriyle tanınır. Kendilerine düşman olarak gördükleri küçük canlılar ile beslenirler.

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Uğur böceği zannedilen canlı, zehirli örümcek çıktı
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