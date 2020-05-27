Uğurcan Celepoğlu hakkında SON DAKİKA gelişmesi yaşandı! Babasını aramak için Esra Erol'a katılmıştı...

ATV ekranlarının en çok izlenen programlarından bir tanesi olan Esra Erol'da geçtiğimiz günlerde 20 yaşındaki Uğurcan Celepoğlu'nun hayat hikayesi işlenmiş ve izleyenler gözyaşlarına boğulmuştu. Şok üstüne şok yaşayan genç gerçek babası zannettiği kişinin DNA testi sonucunda biyolojik babası olmadığı ortaya çıkmıştı. Öte yandan yetiştirme yurdunda büyüyen ve annesi tarafından fiziksel ve sözlü şiddete maruz kalan genç annesinin sözleri ile büyük şok yaşamıştı. Ancak Uğurcan Celepoğlu hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş genç isme sahip çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

UĞURCAN CELEPOĞLU'NA BELEDİYE BAŞKANI SAHİP ÇIKTI!

Çocukluğu yetiştirme yurtlarında geçen Uğurcan 13 yaşından sonra annesi Nargüzel Celepoğlu'nun yanına gitmişti. Kimlikteki baba hanesinde Ali Celepoğlu yazan Uğurcan yıllarca baba hasreti çektiğini ve yurttan çıktıktan sonra da annesi tarafından çok kez fiziksel ve sözlü şiddete maruz kaldığını gözyaşları içinde anlatmıştı. Programa katılan anne Nargüzel Celepoğlu ise küçük yaşta Ali Celepoğlu isimli şahıs tarafından kandırılarak birlikte kaçtıklarını ve ailesinin öğrenmesi üzerine apar topar nikah kıydıklarını bir süre sonra da Uğurcan'ı dünyaya getirdiğini ifade etmişti.

Programın canlı yayın konuğu olan ve annesinin sözleriyle hayatının şokunu yaşayan 20 yaşındaki Celepoğlu'na Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sahip çıktı.

İşte son dakika haberinin detayları...