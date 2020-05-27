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hakkında gelişmesi yaşandı! Babasını aramak için 'a katılmıştı...

Geçtiğimiz günlerde 'un programına katılan 'nun hayat hikayesi herkesi derinden etkilemiş ve günlerce konuşulmuştu. 20 yaşındaki genç Esra Erol'un programına katılarak hiç görmediği babasını aramak istemiş ancak acılarla dolu hikayesi ile izleyenler gözyaşlarına boğulmuştu. 13 yaşında kadar yetiştirme yurdunda yaşayan genç isim, programda annesinin sözleri ile hayatının şokunu yaşamıştı. Birçok kez annesi tarafından sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldığını ifade etmişti. Öte yandan canlı yayına katılan , ile evliliğinin kumpas olduğunu iddia ederek, nikahtan saatler sonra kaçtığını söyledi. Nargüzel Celepoğlu, Ali Celepoğlu'nun sözlerini reddederek yalan söylediğini iddia etmişti. Yapılan DNA testi sonucunda, Ali Celepoğlu, Uğurcan Celepoğlu'nun biyolojik babası olarak çıkmayınca genç isim büyük şok yaşadı. Hayatının şokunu yaşanan Uğurcan Celepoğlu hakkında haberi geldi. 20 yaşındaki gence Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sahip çıktı. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 27.5.2020 14:48 Son Güncelleme: 27.5.2020 14:49 ABONE OL
Uğurcan Celepoğlu hakkında SON DAKİKA gelişmesi yaşandı! Babasını aramak için Esra Erol'a katılmıştı...

ATV ekranlarının en çok izlenen programlarından bir tanesi olan 'da geçtiğimiz günlerde 20 yaşındaki 'nun hayat hikayesi işlenmiş ve izleyenler gözyaşlarına boğulmuştu. Şok üstüne şok yaşayan genç gerçek babası zannettiği kişinin DNA testi sonucunda biyolojik babası olmadığı ortaya çıkmıştı. Öte yandan yetiştirme yurdunda büyüyen ve annesi tarafından fiziksel ve sözlü şiddete maruz kalan genç annesinin sözleri ile büyük şok yaşamıştı. Ancak Uğurcan Celepoğlu hakkında gelişmesi yaşandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş genç isme sahip çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

UĞURCAN CELEPOĞLU'NA BELEDİYE BAŞKANI SAHİP ÇIKTI!

Çocukluğu yetiştirme yurtlarında geçen Uğurcan 13 yaşından sonra annesi 'nun yanına gitmişti. Kimlikteki baba hanesinde yazan Uğurcan yıllarca baba hasreti çektiğini ve yurttan çıktıktan sonra da annesi tarafından çok kez fiziksel ve sözlü şiddete maruz kaldığını gözyaşları içinde anlatmıştı. Programa katılan anne Nargüzel Celepoğlu ise küçük yaşta Ali Celepoğlu isimli şahıs tarafından kandırılarak birlikte kaçtıklarını ve ailesinin öğrenmesi üzerine apar topar nikah kıydıklarını bir süre sonra da Uğurcan'ı dünyaya getirdiğini ifade etmişti.

Programın canlı yayın konuğu olan ve annesinin sözleriyle hayatının şokunu yaşayan 20 yaşındaki Celepoğlu'na Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sahip çıktı.

İşte son dakika haberinin detayları...

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Uğurcan Celepoğlu hakkında SON DAKİKA gelişmesi yaşandı! Babasını aramak için Esra Erol'a katılmıştı...
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