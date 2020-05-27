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Yanında refakatçi kalan babasını demir çubukla öldürdü

Bölge Devlet Hastanesi'nde psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören (34), yanında refakatçi olarak kalan babası 'yı (55), yatağından çıkardığı demir çubukla darbederek öldürdü.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.5.2020 15:46 ABONE OL
Yanında refakatçi kalan babasını demir çubukla öldürdü

Olay, dün gece saatlerinde Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanenin psikiyatri bölümünde psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören Celal Muğla, yanında refakatçi olarak kalan babası Selahattin Muğla'yı, henüz belirlenemeyen bir nedenle yatağından çıkardığı demir çubukla darbetti. Sesleri duyan hastane görevlilerinin müdahalesiyle hemen acil servise kaldırılan Muğla, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Selahattin Muğla, otopsinin ardından Beşiri ilçesine bağlı Doğankavak köyünde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yanında refakatçi kalan babasını demir çubukla öldürdü
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