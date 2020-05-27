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Yanında refakatçi kalan babasını öldürdü!

Tüyler ürperten cinayet 'da yaşandı. Psikolojik sorunları nedeniyle devlet hastanesinde tedavi gören Celal Muğla isimli şahıs, yanında refakatçi kalan babası Selahattin Muğla'yı yatağının altında sakladığı demir çubukla feci şekilde döverek öldürdü.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.5.2020 17:06 Son Güncelleme: 27.5.2020 17:22 ABONE OL
Yanında refakatçi kalan babasını öldürdü!

Olay, dün gece saatlerinde Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanenin psikiyatri bölümünde psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören Celal Muğla, yanında refakatçi olarak kalan babası Selahattin Muğla'yı, henüz belirlenemeyen bir nedenle yatağından çıkardığı demir çubukla darbetti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sesleri duyan hastane görevlilerinin müdahalesiyle hemen acil servise kaldırılan Muğla, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Selahattin Muğla, otopsinin ardından Beşiri ilçesine bağlı Doğankavak köyünde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yanında refakatçi kalan babasını öldürdü!
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