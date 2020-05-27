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seferleri başladı mı, ne zaman açılacak? İstanbul, Ankara YHT bilet satışı başladı mı?

Koronavirüsü tedbirleri kapsamında ulaşım alanında birçok yeniliğe ve değişikliğe gidilirken seferleri başladı mı, ne zaman açılacak gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Hem yaz mevsiminin gelmesi hem de tatil ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar (YHT) seferleriyle yolculuk yapmak istiyor. Özellikle bu yaz tatilinde şehir dışı seyahatlerini yapmak isteyenler Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatlarını sorgulamaya başlarken konuyla alakalı güncel bilgi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’dan geldi. Bakanı Adil Karaismailoğlu, tren seyahatini yapmak için HES (Hayat Eve Sığar) kodu ve seyahat belgesi alma şartının olduğunu vurguladı. Peki başladı mı, ne zaman açılacak? İstanbul, Ankara YHT Yüksek Hızlı Tren bilet satışı başladı mı? HES kodu ile Yüksek Hızlı Tren bileti nasıl alınır?

Giriş Tarihi: 27.5.2020 12:31 Son Güncelleme: 27.5.2020 12:32 ABONE OL
YHT seferleri başladı mı, ne zaman açılacak? İstanbul, Ankara YHT Yüksek Hızlı Tren bilet satışı başladı mı?

seferleri başladı mı, ne zaman açılacak? Koronavirüsü tedbirleriyle önlem amaçlı kapatılan seferlerinin başlaması için geri sayım sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından normalleşme adımları kapsamında başlatılacak olan demiryollarında ilk olarak tren içerisinde sosyal mesafeye uygun tedbirler alınacağını belirterek, yolcu tren bilet satışlarında da sosyal mesafeye uygun yüzde 50 kapasite oranında ve koltuk atlayarak çapraz düzende bilet satışı yapılacağının altını çizdi. Öte yandan bilet satışlarını merak edenler güncel bilgileri araştırırken konuya yönelik Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Yüksek Hızlı Tren biletlerinin HES kodu ile alınacağını ve seyahat belgesinin alınması gerektiğine yönelik açıklamalarda bulundu. Buna göre; , ne zaman açılacak? HES kodu ile Yüksek Hızlı Tren bileti nasıl alınır? İstanbul, Ankara YHT Yüksek Hızlı Tren bilet satışı başladı mı?

YHT SEFERLERİ BAŞLADI MI?

Koronavirüs tedbirleriyle uzun süredir kapalı kalan YHT seferleri yeniden ulaşıma açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, COVİD-19 tedbirleri nedeniyle ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinin başlangıç tarihine ilişkin güncel bilgilere yer verdi. Buna göre; YHT seferleri ne zaman başlayacak, başladı mı? İşte konuya yönelik güncel bilgiler…

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YHT seferleri başladı mı, ne zaman açılacak? İstanbul, Ankara YHT Yüksek Hızlı Tren bilet satışı başladı mı?
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