YHT seferleri başladı mı, ne zaman açılacak? İstanbul, Ankara YHT Yüksek Hızlı Tren bilet satışı başladı mı?

YHT seferleri başladı mı, ne zaman açılacak? Koronavirüsü tedbirleriyle önlem amaçlı kapatılan Yüksek Hızlı Tren seferlerinin başlaması için geri sayım sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından normalleşme adımları kapsamında başlatılacak olan demiryollarında ilk olarak tren içerisinde sosyal mesafeye uygun tedbirler alınacağını belirterek, yolcu tren bilet satışlarında da sosyal mesafeye uygun yüzde 50 kapasite oranında ve koltuk atlayarak çapraz düzende bilet satışı yapılacağının altını çizdi. Öte yandan YHT seferleri bilet satışlarını merak edenler güncel bilgileri araştırırken konuya yönelik Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Yüksek Hızlı Tren biletlerinin HES kodu ile alınacağını ve seyahat belgesinin alınması gerektiğine yönelik açıklamalarda bulundu. Buna göre; YHT seferleri başladı mı, ne zaman açılacak? HES kodu ile Yüksek Hızlı Tren bileti nasıl alınır? İstanbul, Ankara YHT Yüksek Hızlı Tren bilet satışı başladı mı?

YHT SEFERLERİ BAŞLADI MI?

Koronavirüs tedbirleriyle uzun süredir kapalı kalan YHT seferleri yeniden ulaşıma açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, COVİD-19 tedbirleri nedeniyle ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinin başlangıç tarihine ilişkin güncel bilgilere yer verdi. Buna göre; YHT seferleri ne zaman başlayacak, başladı mı? İşte konuya yönelik güncel bilgiler…