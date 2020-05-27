Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Yunuslar, turkuaza bürünen İstanbul Boğazı'nı süsledi

Yunuslar, turkuaza bürünen 'nı süsledi

Korona virüs tedbirleri kapsamında deniz trafiğinin azalmasıyla boğazda sık sık görülmeye başlayan sevimli yunusların turkuaza bürünen 'nı süslemesi havadan görüntülendi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.5.2020 09:35 ABONE OL
Yunuslar, turkuaza bürünen İstanbul Boğazı'nı süsledi

Yunus balıkları yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında deniz trafiğinin azalması ile İstanbul Boğazı'nda daha sık görülmeye başlandı. Kentin çeşitli noktalarında kendilerini zaman zaman gösteren sevimli yunusların turkuaza bürünen boğazda çoşku ile yüzmesi havadan görüntülendi.

Onlarca yunusun boğazda avlanıp adeta dans edercesine suya dalıp çıkması Arnavutköy Sahili'nde renkli görüntüler oluşturdu. Öte yandan yunusları boğazda yalnız bırakmayan martılarda görüntülere yansıdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yunuslar, turkuaza bürünen İstanbul Boğazı'nı süsledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA