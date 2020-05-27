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'Postacı' kod adlı zehir taciri böyle yakalandı!

'da adreslere servislerini yaptığı uyuşturucu maddeleri posta kutularına bırakan, ücretlerini de yine posta kutularından alan ve "Postacı" kod adıyla bilinen uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı. Zehir tacirinin üzerinden ve evine ait posta kutusundan 20 parça halinde tek tek satışa hazır hale getirilmiş 40 gram Eroin maddesi çıktı. Uyuşturucu maddeleri posta kutularına sakladığı da tespit edilen "Postacı" kod adlı zehir tacirinin posta kutularına Eroin maddelerini bıraktığı anlar güvenlik kameralarının görüntülerine işte böyle yansıdı

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 27.5.2020 12:13 Son Güncelleme: 27.5.2020 12:29 ABONE OL
'Postacı' kod adlı zehir taciri böyle yakalandı!

Uyuşturucu madde imalatı ile ticareti yapan ve suç dünyasında "Postacı" kod ismiyle tanınan uyuşturucu satıcısı Ahmet D. (34), sokağa çıkma yasağının olduğu 24 Mayıs Pazar günü İstanbul'da yakalandı. İddiaya göre; adreslere servislerini yaptığı uyuşturucu maddeleri posta kutularına bırakan ve ücretlerini de posta kutularından alan uyuşturucu satıcısı Ahmet D.'yi takibe alan polisler, 17 farklı açıdan kamera görüntülerini izledi ve şüphelinin kimliğini tespit etti. Ahmet D., Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde yer alan bir sitede suçüstü yakalandı.

Kod adı 'Postacı'ydı... Zehir taciri işte böyle yakalandı | Video

KAMERALARA İŞTE BÖYLE YANSIDI

Şüpheli Ahmet D.'nin üzerine iki gram uyuşturucu madde bulundu. Şüphelinin ikamet ettiği dairenin posta kutusunda yapılan aramalarda da 19 parça halinde tek tek satışa hazır hale getirilmiş 38 gram Eroin maddesi ele geçirildi. 20 parça halinde 40 gram Eroin maddesine incelenmek üzere el konuldu. Uyuşturucu maddeleri posta kutularına sakladığı da tespit edilen "Postacı" kod adlı zehir tacirinin posta kutularına Eroin maddelerini bıraktığı anlar güvenlik kameralarının görüntülerine işte böyle yansıdı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli Ahmet D. yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Soruşturma kapsamında detaylı incelemelerin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

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'Postacı' kod adlı zehir taciri böyle yakalandı!
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