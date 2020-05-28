4 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu

Olay saat 11.00 sıralarında Beşeylül Mahallesi Elmadağ sokakta bulunan evin bahçesinde meydana geldi. Üzüm eleme makinesinin üzerinde oynayan Mehmet Konuk, dengesini kaybederek makinenin içine düştü.

Kafası ve kolu üzüm haznesi içindeki çarkın dişlisine sıkışan çocuğu gören baba Faik Konuk, durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra itfaiye ekipleri de sevk edildi. Konuk, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı makineden çıkarılırken, olaydan yara almadan kurtuldu. Konuk tedbir amacıyla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.