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Bağcılar'da ... Afganistan uyruklu 6 kişi yakalandı

Bağcılar'da bir evde vatandaşları bir kişiyi öldürüp bir kişiyi de yaralayarak telefon ve paralarını gasp ettikleri iddia edilen Afganistan uyruklu 6 kişi tutuklandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 28.5.2020 15:20 ABONE OL
Bağcılar'da cinayet... Afganistan uyruklu 6 kişi yakalandı

Bağcılar, Yenigün Mahallesi'nde bir evde 22 Mayıs'ta Afganistan uyruklu Said Muhammed Shah K. öldürülmüş, yine Afganistan uyruklu İnder J. de yaralanmıştı. Öldürülen Said Muhammed Shah K.'nın 500 lirası ve cep telefonu gasp edilmişti. Olay üzerine operasyon başlatan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü, yaptığı çalışmada olaya ilişkin Afganistan uyruklu 6 kişiyi gözaltına aldı. Polis bu kişilerden birinin 4 Nisan'da Bağcılar'da gasp, 3 kişinin de cinayetten bir gün sonra 23 Mayıs'ta Sultangazi'de "Nitelikli yağma" suçunu işlediklerini tespit etti.
Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Bağcılar'da cinayet... Afganistan uyruklu 6 kişi yakalandı
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