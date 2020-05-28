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Bankacı kadına sokak ortasında saldırı!

'ın Kuşadası ilçesinde bir özel bankada müdür olarak görev yapan kadın, gündüz vakti sokağa park ettiği otomobilinden indiğinde S.T. isimli şahsın yumruklu saldırısına uğradı. Kadın saldırgana direnerek çığlık çığlığa yardım istedi. Saldırgan daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyü kısa sürede yakaladı. Bankacı P.Y. ise hastanede tedaviye alındı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 28.5.2020 09:30 Son Güncelleme: 28.5.2020 09:35 ABONE OL
Bankacı kadına sokak ortasında saldırı!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir özel bankada müdürlük yapan kadın güpegündüz sokak ortasında saldırıya uğradı. Polis ekipleri şüpheliyi güvenlik kameraları aracılığıyla kısa süre içerisinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Kuşadası'nda bir bankada müdürlük yapan genç kadın işine gitmek isterken bir saldırgan tarafından darp edildi. Olay, saat 09.00 sıralarında Barbaros Bulvarı üzerinde bir ara sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir özel bankanın müdürü olan P.Y., otomobilini park edip işine gitmek isterken, S.T. tarafından tekme tokat saldırıya uğradı. Neye uğradığını şaşıran genç kadın saldırganı durdurmak isterken, S.T.'nin tekme ve tokatlarına maruz kaldı.

ÇIĞLIK ATINCA KAÇMAYA BAŞLADI

Defalarca yumruklanan genç kadın saldırgana uzun süre direndi. P.Y.'nin yardım çığlıklarından sonra S.T. olay yerinden koşarak uzaklaştı. O anlar bir iş yerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaralı kadın Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Harekete geçen Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği Ekipleri kameraları detaylı inceleyerek sokak ortasında dehşet saçan saldırganı tespit etti. Kısa süre içerisinde S.T., saklandığı yerden yapılan operasyonla gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak Söke Cezaevine gönderildi.

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Bankacı kadına sokak ortasında saldırı!
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