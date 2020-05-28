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Birlikte alkol aldığı arkadaşını öldürdü, "Tartışmayı hatırlamıyorum" dedi

Eyüpsultan'da alkol aldıkları sırada tartıştığı arkadaşını silahla vurarak öldüren katil zanlısı yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, cinayete sebep olan tartışmanın neden kaynaklandığını hatırlamadığını söyledi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 28.5.2020 11:45 Son Güncelleme: 28.5.2020 11:45 ABONE OL
Birlikte alkol aldığı arkadaşını öldürdü, Tartışmayı hatırlamıyorum dedi

Edinilen bilgiye göre; önceki gün Eyüpsultan'a bağlı Rami Cuma Mahallesi Sedat Bora Sokak üzerinde alkol alan Ali Ekber N.(28) ile arkadaşı Vidadi S. (31) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmış, iki arkadaş arasındaki kavgada Vidadi S., arkadaşı Ali Ekber N. tarafından vurularak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Cinayetin ardından Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; cinayeti işledikten sonra olay yerinden kaçmaya çalışan Ali Ekber N., bölgede bulunan devriye ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

ZANLININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen katil zanlısının polise verdiği ifadeler ortaya çıktı. N.'nin emniyete verdiği ifadelerde, arkadaşı olan Vidadi S. ile birlikte akşam saatlerinde alkol aldıklarını, nedenini hatırlamadığı bir konu sebebiyle tartıştıklarını söyledi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile birlikte arkadaşını silahla vurduğunu anlatan Ali Ekber N., yaşanan olayın ardından korkarak olay yerinden kaçtığını itiraf ettiği öğrenildi.

Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk olan arkadaş katilinin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulduğu belirtildi.

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Birlikte alkol aldığı arkadaşını öldürdü, "Tartışmayı hatırlamıyorum" dedi
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