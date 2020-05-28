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Camiler ne zaman açılıyor, tarih belli oldu mu? Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor! namazı kılınacak camiler hangileri?

Ülkemizdeki koronavirüs salgını nedeniyle alınan kararlar doğrultusunda ibadethanelerin toplu alan olması ve risk oluşması nedeniyle kapatılması uygun görülmüştü. Bayram namazını dahil evlerinde kılmak mecburiyetinde kalan vatandaşlar bir süredir camilerin açılacağı o tarihi iple çekerken beklenen müjde geldi. Buna göre; binlerce kişi ? namazı kılınacak camiler hangileri? Sorularına internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. Peki, Camiler ne zaman açılacak, Cuma namazı camide mi kılınacak? Cuma namazı kılınacak camiler ve tüm bu sorularınızın yanıtı haberimizde…

Giriş Tarihi: 28.5.2020 09:14 Son Güncelleme: 28.5.2020 09:14 ABONE OL
Camiler ne zaman açılıyor, tarih belli oldu mu? Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor! Cuma namazı kılınacak camiler hangileri?

? Coronavirüs salgının ülkemizde bir nevi kontrol altına alınmaya başlanması ile beraber milyonlar normalleşme planı çerçevesinde alınacak yeni kararları takip ediyor. Bu kapsamda; gelen son bilgi ise ibadethanelerin açılışı ile ilgili oldu. Son dönemin bir numaralı gündem maddesi olan bu konuyla ilgili olarak detaylar internet üzerinden araştırılmaya başladı. Buna göre; Camiler ne zaman açılacak? İşte binlerce kişinin günü öncesinde araştırdığı Cuma namazı kılınacak camiler ve tüm detaylar…

CAMİLER NE ZAMAN AÇILACAK, AÇILDI MI?

İçişleri Bakanlığı, "Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi" hakkında 81 il valiliğine genelge gönderdi. Genelgeye göre ise 16 Mart tarihinden itibaren koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan cami ve mescitlerin 29 Mayıs tarihinde açılacağı açıklaması yapıldı.

İşte Cuma namazı kılınacak camiler ile ilgili detaylar…

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Camiler ne zaman açılıyor, tarih belli oldu mu? Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor! Cuma namazı kılınacak camiler hangileri?
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