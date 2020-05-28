Cuma namazı nasıl kılınır, hangi dualar, sureler okunur? Diyanet ile Cuma Namazı kılınışı ve abdest alınış bilgileri…

Müslümanların gönlünde ayrı bir yeri ve önemi olan Cuma gününe tekrar ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkisini sürdüren corona virüsü önlemleri kapsamında bir süreliğine ibadete kapatılan camiler normalleşme planları kapsamında yeniden vatandaşlarımızı konuk etmeye hazırlanıyor. Diğer yandan bu güzel günde ibadet etmeye hazırlananlar Cuma namazı nasıl kılınır, hangi dualar, sureler okunur? sorularının yanıtlarını arama motorlarında yoğun şekilde araştırmayı sürdürüyor. Cuma namazı nasıl kılınır, hangi dualar, sureler okunur sorularıyla ilgili bilgi edinmek isteyenler bu başlık altında tüm detayları bulabilirler. İşte Diyanet ile Cuma Namazı kılınışı ve abdest alınış bilgileri ve diğer tüm ayrıntılar…

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, HANGİ DUALAR, SURELER OKUNUR?

Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır. Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.

İşte diğer bilgiler...