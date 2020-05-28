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Dershaneler ve Özel kurslar ne zaman açılacak? Sürücü kursları, özel kurslar ve dershanelerin açılacağı tarih belli oldu mu?

Koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca öğrenci uzaktan eğitim sürecine devam ederken özellikle yks, lgs gibi sınavlara girecek olan vatandaşlar sınav öncesi hazırlık Çok sayıda eğitim kurumun bu süreçte kapatılması ile beraber "Dershaneler ve Özel kurslar ne zaman açılacak?" Sorusunu internet aracılığı ile araştırmaya devam ediyor. Normalleşme sürecinin adım adım başlatılması ile beraber Konuya dair özellikle tarafından yapılan açıklamalar takip ediliyor; ? Özel kurslar ve sürücü kurslarının açılacağı tarih belli oldu mu? İşte tüm gelişmeler…

Giriş Tarihi: 28.5.2020 14:34 ABONE OL
Dershaneler ve Özel kurslar ne zaman açılacak? Sürücü kursları, özel kurslar ve dershanelerin açılacağı tarih belli oldu mu?

Koronavirüs önlemleri kapsamında öğrencilerin EBA TV ile uzaktan eğitim süreçleri hızla devam ederken öte yandan ülkedeki vaka sayısının düşüşe geçmesinin ardından alınan kararla normalleşme planı devreye sokuldu. Buna göre; birçok kısıtlama ve yasakta kontrollü olarak esnetilmeye gidilirken özellikle lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan binlerce öğrenci; "dershaneler, özel kurslar ve sürücü kursları ne zaman açılacak?" sorularına internet aracılığı ile yanıt arıyor. Konuya dair özellikle tarafından yapılan açıklamalar takip edilirken detayları sizler için haberimizde derledik. Peki; Özel kurslar ve sürücü kurslarının açılacağı tarih belli oldu mu? ? İşte tüm gelişmeler…

DERSHANELER VE ÖZEL KURSLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Koronavirüsü önlemleri kapsamında çok sayıda eğitim kurumunun kapatılmasının ardından dershanelerin açılacağı tarih son günlerde gündeme geldi. Peki, özel kurslar, dershaneler ve sürücü kurslarının açılacağı tarih belli mi?

İşte konuya dair gelişmeler...

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Dershaneler ve Özel kurslar ne zaman açılacak? Sürücü kursları, özel kurslar ve dershanelerin açılacağı tarih belli oldu mu?
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