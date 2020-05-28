Düğün salonları ne zaman açılacak? 2020 Düğünler ne zaman başlayacak? Bugünkü Kabine Toplantısı'nda açıklama yapılacak mı?

Evlilik hayali kuran gençler corona virüsü salgını nedeniyle bu hayallerine bir süreliğine ara vermiş ve düğün planlarını askıya almışlardı. Özellikle herkesin bildiği üzere yaz sezonları düğünler için vazgeçilmez zamanlardır. Mayıs ayının sonuna gelmemiz ile birlikte yaz sezonunun başlaması ve sosyal hayattaki normalleşme sürecinin ikinci aşamasına gelinmesi ile birlikte düğün salonları ne zaman açılacak, düğünler ne zaman başlayacak gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı'nda düğün sezonunun açılışı da gündeme gelecek. Buna göre; Düğün salonları ne zaman açılacak? 2020 Düğünler ne zaman başlayacak? Açıklama geldi mi?

DÜĞÜNLER NE ZAMAN YAPILACAK? DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Kabine Toplantısı'nda evlilik hazırlığındaki gençlerin merakla beklediği düğün sezonunun açılışı da gündeme gelecek. Düğün sezonunun Temmuz sonu veya Ağustos başında başlatılması planlanıyor.

Buna göre; haberimizin içerisinden düğün salonları ne zaman açılacak, düğünler ne zaman yapılacak sorularına ilişkin detaylı yanıtlara ulaşabilirsiniz.