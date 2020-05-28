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? 2020 ? 'nda açıklama yapılacak mı?

Düğünlerin ne zaman yapılacağı, düğün salonlarının ne zaman açılacağı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Normalleşme planlarının ilk adımı 11 Mayıs'ta ikinci adımı ise 27 Mayıs tarihinde atılmıştı. Özellikle yaz aylarının gelmesi ile birlikte evlilik hazırlığı yapan çiftler hayallerine geçici süreliğine ara vermişti. Sosyal hayatta normalleşme sürecinin kademeli olarak başlaması ile birlikte aynı zamanda 28 Mayıs bugün yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda 'ın evlilik hazırlığındaki gençlerin merakla beklediği düğün sezonunun açılış tarihlerine ilişkin bilgiler vereceği öngörülmektedir. 'nda gündeme gelecek olan ? ? İşte , sorularının yanıtları...

Giriş Tarihi: 28.5.2020 14:48 ABONE OL
Düğün salonları ne zaman açılacak? 2020 Düğünler ne zaman başlayacak? Bugünkü Kabine Toplantısı'nda açıklama yapılacak mı?

Evlilik hayali kuran gençler corona virüsü salgını nedeniyle bu hayallerine bir süreliğine ara vermiş ve düğün planlarını askıya almışlardı. Özellikle herkesin bildiği üzere yaz sezonları düğünler için vazgeçilmez zamanlardır. Mayıs ayının sonuna gelmemiz ile birlikte yaz sezonunun başlaması ve sosyal hayattaki normalleşme sürecinin ikinci aşamasına gelinmesi ile birlikte , gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Bugün 'ın başkanlığında gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı'nda düğün sezonunun açılışı da gündeme gelecek. Buna göre; ? 2020 ? Açıklama geldi mi?

DÜĞÜNLER NE ZAMAN YAPILACAK? DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Kabine Toplantısı'nda evlilik hazırlığındaki gençlerin merakla beklediği düğün sezonunun açılışı da gündeme gelecek. Düğün sezonunun Temmuz sonu veya Ağustos başında başlatılması planlanıyor.

Buna göre; haberimizin içerisinden düğün salonları ne zaman açılacak, düğünler ne zaman yapılacak sorularına ilişkin detaylı yanıtlara ulaşabilirsiniz.

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Düğün salonları ne zaman açılacak? 2020 Düğünler ne zaman başlayacak? Bugünkü Kabine Toplantısı'nda açıklama yapılacak mı?
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