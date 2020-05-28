Evleri yağmalayıp cinayet işlediler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün soruşturması Bağcılar İlçesi'nde açıldı. İddialara göre; Afganistan uyruklu çete üyeleri Meraç A., (21), Gulala N. (21), Nevid M. (20), Tarık T. (20), Ehsan E. (19) ve Osman G. (21), son iki ayda Bağcılar Merkez Mahallesi ile Yıldız Tepe Mahallesi'nde ve Sultangazi'de bir adresi yağmaladı. Kendilerine polis süsü veren çete üyeleri sözde operasyonlar düzenledikleri adreslerdeki kişileri darp etti ve mağdurların cep telefonlarını, paralarını ve değerli eşyalarını bıçak zoruyla gasp ederek evlerini yağmaladı. Çok sayıda gasp olayına karıştıkları iddia edilen ve evlerine girdikleri Afganistan uyruklu mağdurlara kesici ve delici aletlerle işkenceler yapan çete üyeleri son olarak 22 Mayıs Cuma günü Bağcılar Yeni Gün Mahallesi'nde girdikleri bir adresi yağmaladı.

İKİ KİŞİYİ DE YARALAMIŞLAR

Çete üyeleri yağmaladıkları adreste Said Muhammed Shah Kazımı isimli Afganistan uyruklu mağduru kesici aletlerle yaraladı. Kazımı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çete üyelerinin Inder Jeet ve Mohammad Tolga isimli iki mağduru daha gasp ederken bıçakla yaraladıkları belirlendi. Peş peşe yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Polisi çete üyelerinin kimliklerini belirledi ve operasyon düzenledi. Çete üyeleri sahte polisler yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklandı.