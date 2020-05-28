Galatasaray şikayetçi oldu... Ünlü teknik direktör Mesut Bakkal'ın kitabına soruşturma

Tecrübeli futbol insanı ve teknik direktör Mesut Bakkal, geçtiğimiz günlerde bir kitap yazdı. "Mesut Bir Adamın Hikayesi" adlı kitabın bir bölümünde, 34 sene öncesinden bir anısını paylaşan Bakkal, Galatasaray'ın Denizlisporlu oyunculara teşvik primi verdiğini anlattı. O günün parasıyla, kişi başı 2 milyon lira aldıklarını belirtti. O sezon Galatasaray'ın şampiyonluk yarışındaki rakibi Beşiktaş ile oynayacakları maça dopingli çıktıklarını da ekleyen Bakkal, 'Maça gittik. Orada bize atlar için kullandıkları haplardan verdiler. Hatta maç içinde bizim Çingene Erhan 'Mesut, ben kusacağım' demiş, ben de 'Yahu maç içinde nereye kusacaksın' yanıtını vermiştim' diyerek prim aldıklarını ileri sürdü.

'BU BİR İFTİRADIR'

GS yönetimi, Mesut Bakkal'ın Galatasaray Profesyonel futbol takımının elde etmiş olduğu başarılarıla ilgili şüphe uyandıracak yazıları nedeniyle kulübe zarar verdiğini ileri sürerek savcılığa başvurdu. Şikayet dilekçesinde, "Başta 30 milyondan fazla Galatasaray taraftarı üzerinde infiale sebep verecek asılsız ve mesnetsiz iddialarla kulübü zor durumda bırakmıştır. Söz konusu iddialara ilişkin Galatasaray Spor Kulübü üst düzey yöneticilerinden Ergun Gürsoy böyle bir olayın olmadığını, tamamen iftiradan ibaret olduğunu açıklamıştır. Mesut Bakkal'ın söz konusu iddialarıyla ilgili beyanları iftira ve hakaret içerikli olup cezalandırılması gerekmektedir." dedi. Mesut Bakkal'la ilgili soruşturma başlatıldı.