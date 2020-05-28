Gasp ettikleri adamı fenalaşınca hastaneye götürdüler

İstanbul'da kredi kartlarını gasp ettikleri ve elini kolunu bağladıkları adamı fenalaşınca hastaneye götüren gaspçılar yakalandı. Gaspçılar, İzmir Bornova'da kafede otururken cüzdanındaki kredi kartlarını aldıkları Tamer Ö.'yü anlaşmak bahanesiyle İstanbul Esenyurt'taki bir otele çağırdı. Otele gelen Tamer Ö., odadaki gaspçıların saldırısına uğradı. Eli ayağı bağlanarak cebindeki para ve telefonu gasp edildi. Kendilerine para vermemesi halinde silahla tehdit edilen Tamer Ö., fenalaşınca paniğe kapılan gaspçılar onu Esenyurt Devlet Hastanesi'ne bırakıp kayıplara karıştı. Tamer Ö.'nün şikayeti üzerine tespit edilen 5 şüpheli Recep Özgan, Rashed Hesso, Mustafa Sevim, Kamil Çelik ve Ömer Peker tutuklandı. Şüpheliler hakkında 'Nitelikli yağma, Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 25 yıla kadar hapis istemiyle ağır ceza mahkemesinde dava açıldı.