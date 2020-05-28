Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Göktaşı düşünce o köy akıllara geldi, 5 yıl önce 40 araçlık para kazanılmıştı

düşünce o köy akıllara geldi, 5 yıl önce 40 araçlık para kazanılmıştı

Türkiye’nin doğu illerinde dün akşam yaşanan ve birçok kişi tarafından görülen göktaşının yeryüzüne düştüğü görüntülerden sonra herkes harekete geçti. düşünce ilk olarak akıllara 5 yıl önceki bir olay geldi. Bingöl'ün Sarıçiçek köyünde birçok kişi 5 yıl önce düşen göktaşının parçalarını bularak kazandıkları parayla araba alıp, evlerini tamir ettirmişti. Tarladan topladığı gök taşı parçalarını 150 bin TL’ye satan , göktaşının bu sefer Bingöl'e düşmediğini konusunda çok emin.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 28.5.2020 16:31 Son Güncelleme: 28.5.2020 16:40 ABONE OL

2015 yılında Bingöl'ün Sarıçiçek köyüne düşen göktaşından 40 araç satın alacak kadar para kazanıldığını belirten köy sakinlerinden Mehmet Nezir Ergün, "Göktaşının düştüğü ilde gürültü olur, çatışmayı andıran sesler olur. Bingöl'e düşmüş olsaydı mutlaka bir ses çıkardı" dedi.
2015 yılında merkeze 15 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıçiçek köyünde göktaşı düşmüş, başta köy halkı olmak üzere çevre illerden de gelenler toplayıp satarak ciddi bir gelir elde etmişti. Dün akşam saatlerinde Bingöl dahil Trabzon, Artvin, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Erzurum, Sivas, Tunceli, Erzincan ve Ardahan başta olmak üzere bir çok şehirden göktaşının düştüğü görülmesiyle, Sarıçiçek köyü yine akıllara geldi. Bingöl'e de düşmüş olabileceğini değerlendirilen gök taşı nedeniyle gece bir çok kişi aramaya çıkmıştı. Şu ana kadar tam olarak nereye düştüğü tespit edilemeyen göktaşı ile ilgili 2015 yılında 150 bin TL civarında meteordan para kazanan çiftçi 3 çocuk babası Mehmet Nezir Ergün (52), iddialı konuşarak, göktaşının Bingöl'e düşmediğini, düştüğü ilde gürültü duyulmuş olması gerektiğini söyledi.

GÖKTAŞININ DÜŞTÜĞÜ İL DE GÜRÜLTÜ, SES OLUR"

Dün Güneydoğu ve Karadeniz bölgesinde göktaşı düşme olayı olduğunu anımsatan Mehmet Nezir Ergün, "2015 yılında Bingöl'e Sarıçiçek köyümüze bir göktaşı düşmüştü. Ve o göktaşını gündeme getiren vatandaşlar biri de benim. Dün birçok ilde göktaşı düştüğü görülmüş. Bingöl'de bazı köylerde taşı aramaya çıkarken arazilere zarar vermişler. Göktaşının düştüğü il de gürültü olur, çatışmayı andıran sesler olur. Bingöl'e düşmüş olsaydı mutlaka bir ses çıkardı. Rastgele lütfen insanların arazilerini tarumar etmeyin" dedi.

"2015'TE 40 ARAÇ PARASINA YAKIN TAŞ BULUNDU"

Köyde göktaşını bulanlardan kiminin evlendiğini, kiminin araç aldığını kiminin ise evini tamir ettiğini anımsatan Ergün, "2015 yılında göktaşı düştüğü zaman düşündüm milyonda bir görülen bir olay. Öncelikle maddiyat yoktu aklımda sadece araştırmak için ve Bingöl'ün ve köyümüzün adını duyurmak için topladım. Para ile satıldığını öğrendim. Ben, köydekiler ve sadece köydekiler de değil merkezden, çevre illerden de gelenler oldu o zaman. Yani nasibi olan buldu. Sadece bizim köyde 40 araç parasına yakın taş bulundu. Kimi evini tamir etti, kimisi nişanlandı, kimisi evlendi. Çok da güzel bir durumdu. Kimin nasibin de varsa o buldu işte" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
Göktaşı düşünce o köy akıllara geldi, 5 yıl önce 40 araçlık para kazanılmıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA