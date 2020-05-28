Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi ile maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller!

Koronavirüs vaka sayısında alınan tedbirler sayesinde gözle görülür şekilde bir azalma yaşanırken salgının kontrolünün sağlanması vatandaşlara umut oluyor. Alınan tedbirlerden bir tanesi olan maskesiz sokağa çıkma yasağı genelgesi geçtiğimiz haftalarda İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile kamuoyuna duyurulmuş ve birçok ilimize bu kısıtlama getirilmişti. Bu durumla ilgili detaylar vatandaşlar tarafından araştırma konusu haline gelirken "maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller" şeklindeki araştırmalar internet aracılığı ile gerçekleştiriliyor. Buna göre; hangi illerde maskesiz sokağa çıkma yasağı uygulaması var? Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ? İŞTE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN YAYINLANAN GENELGE DETAYLARI!

Türkiye'de corona virüsü tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirildi. Ülkemizde koronavirüs pandemisine karşı alınan önlemlerle birlikte ''Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Kontrollü Sosyal Hayat sürecinde AVM'ler, Pazarlar, toplu ulaşım araçları, taksiler ile tekrar hizmet vermeye başlayan kuaförler ve berberlerde zorunlu olan maske kullanımı, bazı illerde hıfzıssıhha kurulları tarafından sokağa çıkıldığında da mecburi tutuluyor.

İşte genelge ile beraber kısıtlamaya tabi tutulan iller!