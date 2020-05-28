İlahiyatçı yazar denizde ölü bulundu

Bursa'nın tanınmış simalarından ilahiyatçı yazar, Türk musikisi sanatçısı Mürşit Kavurmacı (53), Mudanya ilçesindeki evinin yakınlarında denizde ölü olarak bulundu. Olay, dün saat 21.30 sıralarında Çamlıbel mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, evinden yürüyüş yapmak için çıkan Kavurmacı'yı uzun süre geri dönmeyince ailesi merak ederek aramaya başladı. Yapılan aramada Kavurmacı'nın cansız bedeni evinin 20 metre ilerisindeki kayalıkların dibinde suyun içinde hareketsiz halde bulundu. Bir yakını tarafından sudan çıkarılan Kavurmacı'nın olay yerine gelen sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlendi. Kavurmacı'nın başında ve karnında yaralanmaların meydana geldiği, yürüdüğü sırada dengesini kaybedip suya düşmüş olabileceği öne sürüldü. Bursa'da tanınan bir isim olan Kavurmacı sosyal medyadan askerdeki oğluna duyduğu hasreti paylaşmıştı. Ünlü Mevlithan Mustafa Kavurmacı'nın oğlu olan Mürşit Kavurmacı, ilahiyat fakültesi mezunu olup, bir süre imam hatiplik, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği de yaptı. Tasavvuf musikisiyle uğraşan Kavurmacı, ilahiyat fakültesinden mezun olduktan sonra Bursa Konservatuarı'nda ders aldı, 'Aşığım Cemaline' ve Vakfı Seher' adlı albümleri de bulunan Kavurmacı, 'Hayatın Pusulası' adlı bir de kitap yazdı. DHA