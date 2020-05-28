İstanbul’un Fethi’nin 567.yıl dönümü kutlama mesajları ve sözleri: Resimli 29 Mayıs 1453 İstanbul Fethi mesajları

Tarihin unutulmaz zaferlerinden biri olan İstanbul'un Fethi mesajları ve sözleri yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. On binlerce vatandaş İstanbul'un Fethi'nin 567.yıl dönümü kutlama mesajlarını sosyal medya aracılığıyla birbirine göndermek istiyor. Tarihte dönemin Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet, Bizans İmparatorluğu'nun elinde bulunan Kostantiniye'yi kuşatır ve fetheder. Bu şanlı zaferle birlikte her yıl İstanbul'un fethi ile ilgili mesajlar araştırılır. Gerek askeri gerek siyasi bir başarı olan 29 Mayıs 1453 İstanbul Fethi mesajları ve sözlerini haberimizde derledik. İşte sizler için hazırladığımız haberimizden en güzel, kısa ve uzun İstanbul'un Fethi mesajları ve sözlerine ulaşabilirsiniz.

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RESİMLİ İSTANBUL'UN FETHİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

İstanbul'un Fethi'nin 567.yıl dönümü dolasıyla kısa, uzun ve resimli mesajlar yoğun olarak araştırılıyor. Yurt genelinde herkesin bu coşkuyu hissetmesi ile birlikte vatandaşlar sevdiklerine bu özel günün anlamına yönelik görseller, mesajlar iletmek istiyor. Sizler için hazırladığımız haberimizin içerisinden 29 Mayıs 1453 İstanbul'un Fethi mesajları ve sözlerine ulaşabilirsiniz. İşte en güzel, anlamlı ve resimli İstanbul'un Fethi kutlama mesajları ve sözleri