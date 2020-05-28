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’un Fethi’nin 567.yıl dönümü kutlama mesajları ve sözleri: Resimli 29 Mayıs mesajları

Türk siyasi tarihinin en önemli dönüm noktalarından olan ’un Fethi’nin 567. Yıl dönümü kutlu olsun! Çağımızın unutulmaz devriminde Osmanlı Devleti padişahı Fatih Sultan Mehmed tarafından 29 Mayıs 1453 tarihinde İstanbul fethedildi. Dünya tarihinde de büyük izler bırakan İstanbul’un Fethi mesajları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan bugünde sosyal medya aracılığıyla en güzel, kısa, uzun ve resimli 29 Mayıs mesajlarını sevdiklerinize gönderebilirsiniz. Sosyal medya aracılığıyla paylaşım yapmak isteyeceğiniz Resimli İstanbul’un Fethi mesajları ve sözleri burada. İşte en güzel, anlamlı, resimli İstanbul’un Fethi mesajları ve sözleri…

Giriş Tarihi: 28.5.2020 18:16 Son Güncelleme: 28.5.2020 18:18 ABONE OL
İstanbul’un Fethi’nin 567.yıl dönümü kutlama mesajları ve sözleri: Resimli 29 Mayıs 1453 İstanbul Fethi mesajları

Tarihin unutulmaz zaferlerinden biri olan 'un Fethi mesajları ve sözleri yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. On binlerce vatandaş 'nin 567.yıl dönümü kutlama mesajlarını sosyal medya aracılığıyla birbirine göndermek istiyor. Tarihte dönemin Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet, Bizans İmparatorluğu'nun elinde bulunan Kostantiniye'yi kuşatır ve fetheder. Bu şanlı zaferle birlikte her yıl İstanbul'un fethi ile ilgili mesajlar araştırılır. Gerek askeri gerek siyasi bir başarı olan 29 Mayıs mesajları ve sözlerini haberimizde derledik. İşte sizler için hazırladığımız haberimizden en güzel, kısa ve uzun ve sözlerine ulaşabilirsiniz.

EN GÜZEL, RESİMLİ İSTANBUL'UN MESAJLARI İÇİN TIKLAYINIZ

RESİMLİ İSTANBUL'UN FETHİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

İstanbul'un Fethi'nin 567.yıl dönümü dolasıyla kısa, uzun ve resimli mesajlar yoğun olarak araştırılıyor. Yurt genelinde herkesin bu coşkuyu hissetmesi ile birlikte vatandaşlar sevdiklerine bu özel günün anlamına yönelik görseller, mesajlar iletmek istiyor. Sizler için hazırladığımız haberimizin içerisinden 29 Mayıs 1453 İstanbul'un Fethi mesajları ve sözlerine ulaşabilirsiniz. İşte en güzel, anlamlı ve resimli ve sözleri

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İstanbul’un Fethi’nin 567.yıl dönümü kutlama mesajları ve sözleri: Resimli 29 Mayıs 1453 İstanbul Fethi mesajları
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