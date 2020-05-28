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'un göbeğinde pes dedirten yolculuk!

Kartal'da bir motosikletin sepetindeki kişinin seyahati görenleri şaşkına çevirdi. Sepette yatan genç, kasksız bir şekilde seyahat ederken zaman zaman dengesini yitirdi ve onu sürücünün arkasında oturan arkadaşı eliyle tuttu. Tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 28.5.2020 10:03 Son Güncelleme: 28.5.2020 10:08 ABONE OL
İstanbul'un göbeğinde pes dedirten yolculuk!

Kartal'da geçtiğimiz günlerde kaydedilen görüntü akıllara durgunluk verdi. Motosiklette seyahat eden 3 kişiden birisi demirden yapmış oldukları seleye yatarak ana cadde de yolculuk yaptı. Canlarını hiçe sayarak caddede seyir halinde olan 3 kişi adeta kazaya davetiye çıkardı. Motosiklet sürücüsünün hemen arkasında oturan bir kişi oturmakta güçlük çekerek demirden yapılan selede yatarak yolculuk yapan arkadaşını tutmaya çalıştı.

ÇEVREDEKİLER ŞAŞKINLIKLA İZLEDİ

Ara ara dengenin bozulmasıyla da düşme riski ile karşı karşıya geldi. Çevredeki vatandaşlar ise olay karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyerek bakakaldı. Cadde trafiğinin de akışını bozan motosiklette seyir eden 3 kişi ramak kala başka bir arabaya çarparakta kazaya sebebiyet verecek oldu. O anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İstanbul'un göbeğinde pes dedirten yolculuk!
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