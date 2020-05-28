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'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

'in Konak ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 28.5.2020 07:11 Son Güncelleme: 28.5.2020 07:11 ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Zafertepe Mahallesi 540 Sokak'ta Osman Doğan (19) ile komşusu E.E.İ. arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine E.E.İ, Doğan'ı göğsünden bıçakladı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
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