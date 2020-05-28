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İdari izinli kamu personeli ne zaman işe başlayacak? Kamuda idari izin ne zaman bitecek, esnek çalışma devam edecek mi?

Ülkedeki corona virüs salgınında alınan önlemlerden biri de kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların izne ayrılması olmuştu. Bu kapsamda binlerce vatandaş "Kamuda idari izinliler ne zaman göreve başlayacak?" sorusu oldu. Ülkede vaka sayısında yaşanan düşüşle beraber bilindiği üzere da adım adım uygulamaya geçiyor. Salgının kontrol altına alınmaya başlanma hali ile beraber uzaktan çalışmalarını sürdüren vatandaşlar da konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip edebilmek amacıyla internet üzerinden detayları araştırıyor. Buna göre; Kamuda idari izin ne zaman bitecek? Uzaktan ve esnek çalışma sistemi devam edecek mi? İşte konuya dair detaylar…

Giriş Tarihi: 28.5.2020 11:02 Son Güncelleme: 28.5.2020 11:02 ABONE OL
İdari izinli kamu personeli ne zaman işe başlayacak? Kamuda idari izin ne zaman bitecek, esnek çalışma devam edecek mi?

Kamuda idari izinliler ne zaman göreve başlayacak? Sorusu son günlerde binlerce kamu çalışanının da gündeminde yer almaya devam ediyor. Koronavirüs salgını mücadele sürecinde ülkemizde birçok çalışan evlerinden görevini yürütmeye başlamış bazıları ise idari izne ayrılmak mecburiyetinde kalmıştı. Bu durumla ilgili olarak ise merak edilen konular arasında uzaktan ve esnek çalışma sisteminin ne zaman sona ereceği sorusu oldu. çerçevesinde yapılan açıklamalara göre; bayram sonrası salgınla daha özgür şekilde mücadele edeceğimiz vurgulanmıştı. Buna göre; Kamuda idari izinliler ne zaman göreve başlayacak? Uzaktan ve esnek çalışma sistemi devam edecek mi? İşte konuya dair tüm gelişmeler…

KAMUDA İDARİ İZİNLİLER NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK? ESNEK ÇALIŞMA NE ZAMAN SONA ERECEK?

Kamuda çalışan vatandaşların normalleşme planı çerçevesinde göreve dönecekleri tarih son dönemde gündem maddeleri arasındaki yerini alıyor. Bu kapsamda; Önümüzdeki günlerde hangi kurumda nasıl bir çalışma düzeni oluşturulacağı netlik kazanacak. Peki, İdari izinli kamu personeli ne zaman işe başlayacak? İşte konuya ilişkin detaylar…

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İdari izinli kamu personeli ne zaman işe başlayacak? Kamuda idari izin ne zaman bitecek, esnek çalışma devam edecek mi?
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