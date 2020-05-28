Kurban Bayramı tarihi 2020 takvimi - Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda, kaç gün? Diyanet İşleri ile 2020 Bayram günleri takvimi!

Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? Corona virüsü salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nın evlerinde geçiren vatandaşlar önümüzdeki bayram için heyecan ve mutluluk duyuyorlar. Kurban kesmek, âkil, baliğ (akıllı, ergen),dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir Müslüman'ın yerine getireceği mali bir ibadettir. Bu nimetlere şükran duymak ve ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar Kurban Bayramı tarihini merak ediyorlar. Her yıl olduğu gibi bu sene de Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimini yayınladı. Buna göre; Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda, kaç gün? Diyanet İşleri ile 2020 Bayram günleri takvimi!

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ AYDA, KAÇ GÜN? DİYANET İLE BAYRAM TARİHLERİ 2020

Sözlükte yaklaşmak, Allâh'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.

Buna göre; Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek, kaç gün sürecek? Diyanet İşleri ile 2020 dini günler takvimine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.