Lüks araçları soyarken böyle suçüstü yakalandılar

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı resmi polisler devriye görevleri esnasında el fenerleriyle lüks araçların içlerine bakan ve araçlardan hırsızlık olayları gerçekleştiren iki şüpheliyi Hamidiye Mahallesi'nde takibe aldı. Polislerin "Dur" ihtarına uymayan şüpheliler aracı polislerin üzerine doğru sürdü. Polis önce havaya ikaz ateşi açtı; ardından da aracın lastiklerine doğru ateş etti.

ARAÇTAN İNİP YAYA OLARAK KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Bir çıkmaz sokağa giren şüpheliler dört araca vurarak kaçmaya çalıştı fakat başaramayınca kullandıkları araçtan inerek yaya olarak kaçmaya başladı. G.A. ve G.A. isimli iki şüpheli çıkmaz sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin üzerinden sekiz uyuşturucu hap çıktı. Arabada yapılan aramalarda ise lüks bir araca ait hayalet göstergeler, bir matkap ve bir tornavida ele geçirildi. Kullandıkları araca sahte plaka takan şüphelilerin aracının plakaları ise araç içerisinde bulundu. Şüphelilerin el fenerleriyle lüks araçların içerisine baktıkları, polislerin üzerine doğru araçlarını sürdükleri ve çıkmaz sokakta araçlara çarparak kaçmaya çalıştıkları anlar güvenlik kamera görüntülerine işte böyle yansıdı. İki şüpheli de Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

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