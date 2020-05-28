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Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? , , , , ve : Hafta sonu marketler açık mı, kaça kadar açık olacak?

Binlerce vatandaş bir süredir hafta sonu uygulanmaya devam eden sokağa çıkma yasağı nedeniyle Cumartesi-Pazar günleri öncesinde bazı temel ihtiyaçlarını karşılamak adına marketlere akın ediyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre; kısıtlama öncesi market çalışma saatlerinde bazı değişiklikler yapılabiliyor. Ülkemizdeki vaka sayılarında yaşanan düşüşle beraber normalleşme planı adım adım uygulamaya geçerken öte yandan son günlerde vatandaşların bir numaralı gündem maddesi hafta sonu sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı konusu oldu. Buna göre; temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar ise , , , , ve marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bugün marketler kaça kadar açık, 30-31 Mayıs hafta sonu açık mı olacak? İşte konuya dair tüm detaylar!

Giriş Tarihi: 28.5.2020 09:53 ABONE OL
Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101, BİM, ŞOK, FİLE, Migros ve Carrefour market çalışma saatleri: Hafta sonu marketler açık mı, kaça kadar açık olacak?

Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sorusu özellikle de haftasonunun yaklaşmasıyla beraber vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Sabah saatlerinden itibaren araştırılan konuyla ilgili olarak özellikle de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasakları büyük etken oluyor. İçişleri Bakanlığı tarafınca konuya dair yayınlanan genelgede kısıtlama öncesi marketlerin normal saatinden daha geç saatlere kadar hizmet verebilmesine olanak veriliyor. Buna göre; , , , , ve gün içerisinde vatandaşlar tarafından yanıt arayan konuların başında geliyor. Peki, marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bugün Marketler kaça kadar açık, hafta sonu açık mı olacak?

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ! HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI?

A101, ŞOK, Migros, Carrefour, File ve BİM gibi birçok marketin hafta sonu açık olup olmayacağı son günlerde konuşulmakta olan hafta sonu sokağa çıkma yasağı sürecinin devam edip etmeyeceği olurken bu durumla ilgili açıklamanın bugün gerçekleşecek olan Kabine toplantısı ile beraber açıklanması bekleniyor.

Buna göre; marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte güncel açılış ve kapanış mesai saatleri!

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Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101, BİM, ŞOK, FİLE, Migros ve Carrefour market çalışma saatleri: Hafta sonu marketler açık mı, kaça kadar açık olacak?
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