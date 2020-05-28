Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101, BİM, ŞOK, FİLE, Migros ve Carrefour market çalışma saatleri: Hafta sonu marketler açık mı, kaça kadar açık olacak?

Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sorusu özellikle de haftasonunun yaklaşmasıyla beraber vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Sabah saatlerinden itibaren araştırılan konuyla ilgili olarak özellikle de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasakları büyük etken oluyor. İçişleri Bakanlığı tarafınca konuya dair yayınlanan genelgede kısıtlama öncesi marketlerin normal saatinden daha geç saatlere kadar hizmet verebilmesine olanak veriliyor. Buna göre; A101, ŞOK, Migros, Carrefour, File ve BİM market çalışma saatleri gün içerisinde vatandaşlar tarafından yanıt arayan konuların başında geliyor. Peki, marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bugün Marketler kaça kadar açık, hafta sonu açık mı olacak?

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ! HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI?

A101, ŞOK, Migros, Carrefour, File ve BİM gibi birçok marketin hafta sonu açık olup olmayacağı son günlerde konuşulmakta olan hafta sonu sokağa çıkma yasağı sürecinin devam edip etmeyeceği olurken bu durumla ilgili açıklamanın bugün gerçekleşecek olan Kabine toplantısı ile beraber açıklanması bekleniyor.

Buna göre; marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte güncel açılış ve kapanış mesai saatleri!