Meteor nedir? Meteor (Göktaşı) düşmesi neden olur, ne anlama gelir?

Meteor nedir? Tüm Türkiye dün akşam Trabzon, Artvin, Malatya, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır gibi birçok ilden görülen meteor görüntülerini konuşuyor. Sosyal medyada yayılan görüntülerde bir ışık hüzmesinin hızlı şekilde gökten yeryüzüne indiği ve karayla temas etmesi sonrası büyük bir ışıma meydan geldiği görülüyor. Gündemde sıklıkla konuşulan bu olayın ardından vatandaşlar Meteor nedir, ne demektir? Gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki Meteor (Göktaşı) düşmesi neden olur, ne anlama gelir?

METEOR NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Türkiye'nin gündemine oturan ve dün akşam saatlerinde meydana gelen meteor düşmesi görüntüleri hızlıca yayıldı. Gece saatlerinde yayınlanan video sosyal medyada gündem olurken iddialara göre; Trabzon'da meteor yani göktaşı görüldüğü ve başka illerde bunun fark edildiği söylendi. Buna göre; meteor nedir, ne anlama gelir, Meteor (Göktaşı) düşmesi neden olur? İşte tüm detaylar…