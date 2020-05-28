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nedir? Meteor (Göktaşı) düşmesi neden olur, ne anlama gelir?

Türkiye’nin gündemine oturan ve birçok ilden görüldüğü iddia edilen nedir, ne anlama gelir sorularına yanıt aranmaya başlandı. Dün gece gökyüzünden yeryüzüne doğru hızla iniş yapan ve karaya temas etmesiyle büyük bir ışıma oluşturan esrarengiz bir ışık topu görüldü. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran ve göktaşı yani meteor olduğu iddia edilen görüntüler hızla yayılmaya başladı. Görüntüleri izleyen vatandaşlar konuya yönelik detayları araştırmaya devam ederken o anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Uzaydan Dünya yüzeyine düşen maddelerin genel adı olarak bilinen Meteor nedir? Meteor (Göktaşı) düşmesi neden olur, ne anlama gelir?

Giriş Tarihi: 28.5.2020 12:47 Son Güncelleme: 28.5.2020 12:53 ABONE OL
Meteor nedir? Meteor Göktaşı düşmesi neden olur, ne anlama gelir?

nedir? Tüm Türkiye dün akşam Trabzon, Artvin, Malatya, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır gibi birçok ilden görülen meteor görüntülerini konuşuyor. Sosyal medyada yayılan görüntülerde bir ışık hüzmesinin hızlı şekilde gökten yeryüzüne indiği ve karayla temas etmesi sonrası büyük bir ışıma meydan geldiği görülüyor. Gündemde sıklıkla konuşulan bu olayın ardından vatandaşlar Meteor nedir, ne demektir? Gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki Meteor (Göktaşı) düşmesi neden olur, ne anlama gelir?

METEOR NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Türkiye'nin gündemine oturan ve dün akşam saatlerinde meydana gelen görüntüleri hızlıca yayıldı. Gece saatlerinde yayınlanan video sosyal medyada gündem olurken iddialara göre; Trabzon'da meteor yani göktaşı görüldüğü ve başka illerde bunun fark edildiği söylendi. Buna göre; meteor nedir, ne anlama gelir, Meteor (Göktaşı) düşmesi neden olur? İşte tüm detaylar…

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Meteor nedir? Meteor (Göktaşı) düşmesi neden olur, ne anlama gelir?
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