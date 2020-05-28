Oğlunu öldürdü eşini yaraladı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde alzheimer hastası Abdulkadir Hayta (78) bilinmeyen bir nedenden dolayı aile fertleriyle tartışmaya başladı. Yaşlı adam daha sonra av tüfeğiyle rastgele etrafa ateş etti. Başından yaralanan 30 yaşındaki oğlu Harun Hayta hayatını kaybetti. Saçmaların isabet ettiği eşi Fatma Hayta da (66) kolundan ve bacağından yaraladı. Oğlunu öldürüp eşini yaralayan Abdulkadir Hayta ise Jandarma tarafından gözaltına alındıElazığ'da ise sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesine dakikalar kala Rüstempaşa Mahallesi Nevruz Sokakta bir araca silahlı saldırı düzenlendi. Aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen bir grup, sokakta araçta içinde bulunan M.G., H.A. ve Bilal Ç.'ye pompalı tüfek ve tabancalarla saldırı düzenledi. Silah seslerini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılardan Bilal Ç. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren şüpheliler kaçtı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Bitlis'in Adilcevaz ilçesi Göldüzü köyünde yaşayan Erçetin ile Kardaş ailesi arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada 65 yaşındaki Süleyman K. hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Yaralıların kaldırıldığı Bitlis ve Ahlat'taki hastanelerin önünde ve köyde güvenlik önemleri alındı.Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ise Aydın Kuru (34) kimliği öğrenilemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası ismi öğrenilemeyen şüpheli yanındaki bıçakla Aydın Kuru'yu yaraladı ve olay yerinden kaçtı. Aydın Kuru kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.