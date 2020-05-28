Ömer Lütfi Topal’ın kızı ‘Hummer’ davasını kazandı

23 yıl önce öldürülen ve 'Kumarhaneler Kralı' lakaplı Ömer Lütfü Topal'ın kızı Elif Lütfiye Topal, Hummer marka aracını yetkisi olmadan kullanıp hasara neden olduğu gerekçesiyle güvenlik görevlisinden şikâyetçi olmuştu. Savcılık, güvenlik görevlisi Özer hakkında "Güveni kötüye kullanma" suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

İZİNSİZ KULLANIP KAZA YAPTI

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, Elif Lütfiye Topal'ın yetkilisi olduğu bir şirkette, güvenlik görevlisi olarak çalışan Mahmut Ö.'nün kendisine muhafaza edilmesi için verilen araç anahtarlarını alarak araçları kullanmaması belirtildiği halde kullandığı ifade edilmişti. Güvenlik görevlisi Mahmut Ö.'nün yetkisi ve görevi olmadığı halde olay günü şikâyetçi Elif Lütfiye Topal'a ait Hummer marka aracın park yerini değiştirmek amacıyla yerinden oynatarak kullandığı, motor kuryelerin araçlarına çarparak hasar verdiği, daha sonra da araç ile şirkete geri döndüğü ifade edildi. Şüpheli Mahmut Ö.'nün üzerine atılı suçu işlediğinin tutanaklardan ve ifadelerden anlaşıldığı kaydedilerek "Güveni kötüye kullanma" suçundan 7 yıla kadar hapsi talep edildi.

HAPİS CEZASI ALDI



Geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık Mahmut Ö.'nün olayın yaşandığı dönem içerisinde söz konusu şirkette güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ve izni olmadan aracı kullandığı için 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.